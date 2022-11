Guai grossi in vista per Edoardo Donnamaria: la scelta della produzione lo inguaia, testa a testa nella notte.

Il “GF Vip 7” è, a tutti gli effetti, un organismo vivente, e gli autori lo foraggiano puntualmente con nuovi protagonisti e nuove dinamiche sviluppate durante i confessionali. Alfonso Signorini ha annunciato durante l’ultima puntata l’ingresso di 6 nuovi Vipponi nel cast; una delle new-entry è la giovane Micol Incorvaia.

La giovane sorella di Clizia, e cognata di Paolo Ciavarro, ha avuto una breve ma intensa storia d’amore con Edoardo Donnamaria, e il suo avvento nel programma ha completamente infiammato l’aria nella casa di Cinecittà. Il volto di “Forum”, infatti, coltiva da settimane una relazione tutto pepe con la spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima non ha accolto di buon grado la potenziale rivale, arrivando persino a scagliarsi contro il fidanzato prima di dormire. Edoardo Donnamaria, dal canto suo, dopo la puntata ha dovuto effettuare una scelta assai combattuta…

Edoardo Donnamaria si arrende: lascia Antonella e raggiunge Micol

Antonella Fiordelisi ha trascinato il suo nervosismo sino al momento di coricarsi. Anziché accogliere il fidanzato nel letto accanto a sé, la schermitrice lo ha respinto, spingendolo addirittura tra le braccia di Micol.

“Vai dalle amiche tue. Vai a fianco di quella che ti sei bombato, vai da quella. Lo sai che ci tengo a te, però voglio stare sola!“. Queste, le parole piccate di Antonella Fiordelisi.

E: Lo sai che si tengo a te però voglio stare da sola #donnalisi pic.twitter.com/hYmu0I0kQg — Francesca • Peter Pan ✨ (@francym97_) November 4, 2022

Edoardo Donnamaria, respinto dalla fidanzata, ha raggiunto alcuni compagni in giardino, scegliendo di sedersi proprio a fianco di Micol Incorvaia. Per quanto il rendez-vous sia stato informale ed amichevole, alcuni utenti in rete sostengono che Antonella Fiordelisi non accoglierà la notizia di buon grado…

Antonella Fiordelisi, del resto, ha apertamente provocato Edoardo, mettendolo astutamente alla prova. Non resta che seguire l’evoluzione della vicenda… La spadaccina non teme solamente il ritorno di fiamma tra Edoardo e Micol, ma (forse ancora maggiormente) il confronto con la sensuale influencer venezuelana Oriana Marzoli.

Citando Sonia Bruganelli: “Esser prima della classe quando non ci sono avversari, siamo bravi tutti.”. Non resta che seguire le prossime mosse della volitiva Antonella: come apprenderà la notizia del testa a testa a notte inoltrata tra Edoardo e Micol?

