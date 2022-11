Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato 5 notizie rilevanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1. L’inquinamento è roba da ricchi

Più la vita si fa agiata più aumentano le emissioni, sia a livello di paese che di singoli individui. Nuovi dati dimostrano che l’1% dei ricchi di un paese emette in un anno la quantità di inquinanti che il 10% più povero impiega invece ben 20 anni ad eguagliare.

2. Il settore moda cresce ancora

Segna un +6% quest’anno, ma è ancora in ritardo sul fronte dell’economia circolare – ovvero rivendita, noleggio, riparazione e remaking – che resta confinata al 3,5% del globale.

3. Clima, la ritirata del Regno Unito

Dopo aver impedito al re Carlo di partecipare alla COP27,e dopo aver messo in dubbio la partecipazione dello stesso premier, il governo britannico è nuovamente nell’occhio del ciclone per non aver ancora rispettato la promessa di pagare 300 milioni di dollari per finanziare il contrasto ai cambiamenti del clima.

4. Clima, i giovani europei al parlamento

L’evento LevelUp! “Sali di livello per accelerare il cambiamento” si è appena concluso a Strasburgo e ha contato la presenza di 1400 giovani attivisti da più di 35 paesi, offrendo spazio per potenziare le proprie competenze e accelerare il cambiamento nella propria comunità.

5. Lo sport si avvicina all’ambiente

Arriva dal Regno Unito il primo club al mondo di rugby vegano. Si chiama Green Gazelles Rugby Club ed è uno spazio comunitario per gli appassionati di rugby e ambiente.

