L’opinionista Sonia Bruganelli finisce nella bufera: l’attacco durante la diretta provoca la reazione durissima della rete.

La biondissima Sonia Bruganelli affronta per la seconda volta il ruolo di opinionista al “GF Vip 7”. A differenza della scorsa edizione, segnata dalle frequenti risse con la collega Adriana Volpe, attualmente Sonia Bruganelli regna incontrastata dalla sua poltroncina rossa accanto a una diplomatica Orietta Berti.

Se i fan del programma hanno apprezzato il nuovo approccio dell’opinionista al programma, più calibrato e rilassato rispetto all’anno scorso, durante l’ultima puntata Sonia si è lasciata andare a considerazioni lapidarie. E, secondo alcuni spettatori, persino gratuite.

Sonia Bruganelli bacchetta Antonella Fiordelisi: in rete è il caos

Gli autori del “GF Vip” hanno inserito 6 nuovi concorrenti nel cast del programma, nel tentativo di avviare nuove dinamiche interessanti a favore del pubblico. Tra le new-entry, spicca anche Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia, nonché cognata di Paolo Ciavarro.

Micol Incorvaia ha avuto una breve storia con Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato nella Casa con Antonella Fiordelisi. Alfonso Signorini e l’intero pubblico hanno perciò pregustato il confronto tra le due giovani, nonché la reazione imbarazzata del volto di “Forum”. Antonella Fiordelisi non ha ovviamente digerito di buon grado la presenza dell’ex, e l’ha avversata apertamente sin dal suo ingresso nella Casa. Dopo un iniziale battibecco tutto al femminile, Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire, spezzando una lancia a favore della giovane Micol.

L’opinionista ha fatto notare ad Antonella di esser stata scortese con la nuova arrivata, e di aver peccato di insensibilità nei confronti di una persona appena atterrata nel contesto alieno del reality. Alle repliche di un’indispettita Antonella, che le chiedeva di mettersi nei suoi panni, Sonia ha prontamente opposto un’inoppugnabile obiezione. Lei stessa, infatti, coltiva da anni una profonda amicizia con Laura Freddi, storica ex di Paolo Bonolis. La civiltà, secondo Sonia, dovrebbe oltrepassare ogni gelosia latente o manifesta. Ma parte del pubblico sembra non condividere la sua levata di scudi per Micol Incorvaia…

#Sonia si conferma una cattiva, inopportuna che ha le sue preferite e #Antonella non è tra loro. È troppo di parte non sa fare l’opinionista, per fortuna questo anno è ridimensionata e le fanno dire due cose, quasi più inutile di #orietta. Per fortuna c’è @GiuliaSalemi93 #gfvip https://t.co/T70TPtqp0u — Clara (@Clalblanca) November 4, 2022

“Non fai una bella figura“, ha bacchettato severamente Sonia Bruganelli. “Stai dimostrando di essere non una bambina, ma ingiusta. Perché è entrata una ragazza nuova… Perché esser prima della classe quando non ci sono avversari, siamo bravi tutti. È adesso che devi dimostrare di essere sopra, capisci?“.

La reazione delle rete

Alcuni utenti in rete commentano però: “Sonia Bruganelli si conferma una cattiva, inopportuna che ha le sue preferite e Antonella non è tra loro. È troppo di parte, non sa fare l’opinionista, per fortuna questo anno è ridimensionata e le fanno dire due cose, quasi più inutile di Orietta. Per fortuna c’è Giulia Salemi!“.

Voi che ne pensate: inutile accanimento o lucide osservazioni?

