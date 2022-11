Barbanera di domani 5 novembre: sabato particolare per famiglia e salute. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Venerdì più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Luna in coppia con Giove, armonica a Urano nel segno. Bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e qualche follia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sentimenti confusi, velati da un’atmosfera fumosa che non promette nulla di speciale, se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna vi garantisce buonumore e tranquillità emotiva, che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti a un vostro manicaretto.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Via la polvere dagli scaffali e gli scheletri dall’armadio! Se avete un segreto che vi pesa sul cuore, confessatelo subito e non pensateci più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Partner inafferrabile, non si sa mai dove vada e quando torni, da ciò partono le vostre peggiori supposizioni. Ma siete davvero fuori pista!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Luna stacanovista. Se vi va di sgobbare anche dopo il lavoro, tra volontariato e faccende domestiche non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’eloquenza non vi manca, anzi è uno dei vostri punti di forza. Col partner però le parole non servono, per capirvi vi basta uno sguardo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Qualche zavorra di lavoro da liquidare rapidamente prima della chiusura settimanale; in compenso guadagnate bene e magari recuperate un credito.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, almeno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche; dovete trovare il modo di dedicare tempo a ciò che vi piace.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Eccezion fatta per Marte che semina zizzania in famiglia, i pianeti oggi vi sostengono in ogni iniziativa, amplificando intuito ed estro creativo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 5 novembre: sabato particolare per famiglia e salute scritto su Oroscopo Più da Redazione.