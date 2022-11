usa,-i-fridays-for-future-tornano-all’arte-di-protesta-in-vista-delle-elezioni.-esce-“aliens”

Non dovremmo temere gli alieni, poiché la più grande minaccia per la Terra è molto più vicina di quanto possiamo pensare. È la campagna dei Fridays For Future negli Stati Uniti in vista delle elezioni di medio termine del 2022, l’8 novembre. Il movimento per il clima ispirato da Greta Thunberg, afferma: “Ci preoccupiamo da tempo del potenziale di invasori stranieri dannosi che arrivano sulla Terra e causano distruzione. Questa ipotetica invasione aliena è stata la trama di numerosi film e programmi TV di successo, oltre ad essere stata la trama di innumerevoli teorie del complotto negli ultimi 50+ anni. E mentre gli umani hanno fatto pressioni sul governo per avere prove della vita su altri pianeti e la possibile minaccia del loro trasferimento sulla Terra, siamo stati impegnati a distruggere la nostra stessa casa”. Il messaggio è chiaro: temiamo ciò che non rappresenta un rischio, e ignoriamo quel che ci sta uccidendo. Dalla legislazione anti-ambientale e dalla mancanza di regolamenti federali, alla deforestazione provocata dall’uomo che devasta gli ecosistemi naturali a livello globale, sono molti i nodi da sciogliere per gli attivisti d’oltre oceano. Con l’avvicinarsi delle elezioni di medio termine, FF sottolineano che lo stato delle cose è fatta di ben 139 funzionari eletti al 117° Congresso che ancora negano il consenso scientifico sul fatto che il cambiamento climatico in atto sia causato dall’uomo. Con queste premesse, Fridays for Future US pubblica “Aliens”, una serie di poster in quattro parti che illustra in modo potente che gli alieni in fondo sono già qui, e stanno facendo danni irreparabili.

Che si tratti della negazione del cambiamento climatico o della mancanza di azione per affrontarlo, questi alieni stanno già distruggendo il nostro pianeta: un’elezione locale alla volta. Utilizzando motivi fantascientifici retrò, “Aliens” raffigura quattro diversi ambienti attaccati da umani che sembrano stranamente simili agli alieni che attaccano un pianeta straniero. Uomini in abiti futuristici abbattono gli alberi, usano macchine che velocizzano la devastazione mentre in fondo al poster si legge: “La deforestazione causata dagli esseri umani rilascia 2,4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell’aria, creando intensi sbalzi di temperatura che uccidono piante e animali”. Gli uomini d’affari fuggono dalle nubi di smog minacciose che inghiottono il cielo mentre le auto riempiono l’aria di fumi, informando i lettori che “Un veicolo passeggeri medio emette oltre 4.000.000 di grammi di anidride carbonica all’anno, contribuendo al 27% delle emissioni totali di gas serra”. In un’altra immagine, un gigantesco peschereccio spacca il mare come un mostro, con reti piene di centinaia di pesci e catture accessorie, spiegando come la pesca eccessiva “crei squilibri negli ecosistemi marini e perdita di biodiversità, una fonte di assorbimento di carbonio che rappresenta da 70 a 90 megatoni di carbonio ciascuno anno”. Ancora, una serie di incendi divampa dalla Terra mentre gli esseri umani ed enormi impianti di perforazione cercano il petrolio, sottolineando che “quasi 100 milioni di barili di greggio vengono consumati a livello globale ogni giorno, creando ⅓ delle emissioni totali di carbonio del mondo”.

Siamo già nel bel mezzo di un’invasione straniera sulla Terra, ma gli alieni siamo noi. “Ogni elezione è un’elezione climatica. I midterm decideranno l’azione del Congresso sulla crisi climatica provocata dall’uomo per il prossimo futuro. Gli americani in tutto il paese stanno guardando i nostri mari sollevarsi, le nostre case bruciare e la nostra aria infittirsi di fumo. È tempo di eleggere i campioni del clima che rappresenteranno i loro elettori e combatteranno per la nostra gente e il pianeta. Dobbiamo eleggere leader che lotteranno per la giustizia economica, razziale, di genere, riproduttiva, queer, disabilità e del lavoro. È tutto in gioco a novembre e ora è il momento di votare per la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi vicini. È tempo di votare per i vostri diritti e per il nostro pianeta”, è stato il commento di Liv Schroeder, direttrice politica di Fridays for Future negli Stati Uniti.

La nuova campagna segna la settima collaborazione tra Fridays for Future e l’agenzia pubblicitaria FRED & FARID di Los Angeles. La prima campagna risale al 2019, quando FRED & FARID lanciò Local Warming per mettere in luce l’impatto locale dei cambiamenti climatici durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nel 2020, hanno illustrato la metafora Thunberg di Greta nello spot House on Fire, mentre nel 2021, il giorno in cui il Perseverance Rover della NASA è atterrato su Marte, la reazione è stata “1%”, ovvero una pubblicità satirica sul turismo per Marte, per risvegliare il 99% degli umani che non è invitato alla festa e dovrà restare sulla terra. Ancora nel settembre 2021, per il Global Climate Strike di Fridays for Future, ci fu The Denial, un film per illustrare la negazione globale sulla crisi climatica, in cui un uomo stava semplicemente andando a sbattere contro un muro. All’inizio di quest’anno si arriva a We Don’t Care, un film con un cast di ragazzi della Generazione Z che mette in discussione l’esistenza del cambiamento climatico con la retorica familiare dei media e delle generazioni precedenti. Infine, I Love You, California, un film che illustra la devastazione del fenomeno quasi costante degli incendi in California e i loro effetti sui cambiamenti climatici.

