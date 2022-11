Oroscopo Paolo Fox di domani 4 novembre: amore e lavoro di venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Trionfa su nemici nascosti, pettegolezzi o situazioni poco chiare. Il tuo genio e la tua personalità sono imposti a coloro che vogliono farti del male o screditarti e anche tutte queste manovre finiranno per danneggiarli. Ma affinché la giornata sia completa, proverai anche una grande gioia nella vita intima.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei in un momento di felicità o stabilità nella tua vita intima, ma non fidarti troppo di te stesso perché questa situazione potrebbe essere meno solida di quanto pensi veramente o, nel tuo caso, qualcuno cercherà di distruggere la tua felicità dall’esterno. Ma per la tua tranquillità, alla fine sarai in grado di risolvere o incanalare questo pericolo con successo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Devi confidare in te stesso, ma devi anche confidare, soprattutto, nel destino, che protegge le tue strade anche se non te ne rendi conto. E per farti vedere che è così, qualcosa che ti ha preoccupato molto per molto tempo verrà improvvisamente risolto grazie a un aiuto inaspettato o anche per un colpo di fortuna.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Siete tutti sensibilità e sentimento, e questa è una cosa meravigliosa quando canalizzata bene; ma può anche causare grande dolore quando quel torrente di sentimenti è diretto alla persona o alla situazione sbagliata. Nel tuo cuore puoi avere il paradiso o l’inferno, ecco perché è così importante che lo canalizzi bene.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non rimpiangere mai di essere quello che sei. Il tuo cuore può essere il più generoso e generoso dello zodiaco, ma molte volte dai tutto e non solo non ti ringraziano ma ricambiano anche il male in bene. Ma in fondo sei un re senza corona e la tua generosità e capacità di perdonare è molto più grande della tua meschinità.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Raggiungi e sii generoso con coloro che ora ti vogliono male e cercano di ferirti, e non solo perché è qualcosa di bello dal punto di vista morale, ma anche perché ti interessa affinché tu possa guadagnare tempo e quindi darglielo in seguito la risposta che davvero meritano. Sarai in grado di importi sui tuoi nemici con grande abilità e brillantezza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti circondi di amici e sai come ottenere l’affetto e la protezione di molte delle persone intorno a te. A volte per te non è facile, ma è qualcosa che sai fare meglio di chiunque altro, e proprio grazie a questo, oggi riceverai un supporto e un aiuto prezioso grazie ai quali uscirai da un problema o da una minaccia in il tuo lavoro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non riposarti sugli allori, almeno eccessivamente, perché qualcun altro può portarti via ciò per cui hai lavorato così duramente. Il Sole è nel tuo segno, sei in un buon momento e i successi ti sorrideranno, ma non dimenticare che hai molti nemici, anche se non ti affrontano quasi mai. Difendi ciò che è tuo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sarà per te un giorno di soddisfazione, gioia e ottimismo, anche se i motivi sono molto piccoli. Gioia e speranza si annidano nel tuo cuore e molto presto capirai davvero perché. La tua anima sente che qualcosa di molto buono sta arrivando, qualcosa che desideri profondamente si avvererà presto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Fin da bambino sei abituato alle prove e alle sofferenze più grandi, dai il massimo anche quando le cose si fanno più brutte, però oggi non potrai impedire che il pessimismo o la malinconia ti dominino. Forse puoi ottenere che non sei notato all’esterno, ma ti trovi in ​​un momento difficile nella tua vita intima.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il tuo carattere purista e radicale ti ha creato molti problemi e ti ha chiuso molte porte in molte occasioni della tua vita, tuttavia, oggi potrebbe portarti al successo, anche grande successo, quindi devi attenerti al tuo punto di vista e non cedere. in tutto ciò che è essenziale per te. Oggi vincerai.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Grandi gioie e soddisfazioni ti stanno arrivando grazie alle tue relazioni e ai tuoi contatti. Attraversi sempre la vita aiutando altre persone o ascoltando i loro problemi con amore e generosità. Ma oggi saranno loro quelli che ti aiuteranno o ti solleveranno il morale. Potresti scoprire di avere un amico invisibile che ti aiuta.

