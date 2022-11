Luigi Scudella Vicenza COME COSTITUIRE UNA SOCIETÀ STATUNITENSE COME NON RESIDENTE

Come non residente che cerca di costituire una società statunitense, hai ancora più passaggi da compiere rispetto a un residente negli Stati Uniti e più svantaggi se commetti un errore. Ad esempio, ci sono più problemi di imposta sul reddito per i non residenti che vogliono prelevare il proprio reddito dagli Stati Uniti. Anche ottenere un visto di lavoro negli Stati Uniti appropriato e aprire un conto bancario sono problemi. Ognuno di questi argomenti è molto complicato. In breve, non solo devi creare un modello di business praticabile, ma devi anche farlo funzionare all’interno del quadro fiscale, legale ed economico degli Stati Uniti.

I passaggi descritti di seguito descrivono i passaggi critici che devono essere affrontati prima che un’attività possa essere avviata.

Che tipo di società viene costituita S Corporation, C-Corporation Versus LLC Confronto fiscale. (Lo stato di impresa “S” non è disponibile per i residenti non statunitensi) In quale stato sarà costituita la società Dove negli Stati Uniti la società condurrà affari Il tipo e l’attività dell’impresa e la sua necessità di licenze, registrazioni, permessi, ecc. Le esigenze di personale, che a loro volta influenzano la necessità di ubicazione fisica e le dimensioni delle strutture

Nota: queste informazioni sono fornite come linea guida e non costituiscono consulenza legale.

LISTA DI CONTROLLO: COME COSTITUIRE UNA SOCIETÀ STATUNITENSE COME NON RESIDENTE

PASSAGGIO 1: FASE DI DETERMINAZIONE

Determina cosa vuoi fare esattamente, dove e come vuoi farlo, quanto costerà e se hai o meno il budget.

Dove stabilire la tua attività negli Stati Uniti

Dove incorporare la tua azienda statunitense

La tua esigenza di proteggere la tua proprietà intellettuale, inclusi marchi, loghi, brevetti, segreti commerciali e altri IP

Se dovrai ottenere licenze speciali per il tuo servizio o prodotto. Dai servizi professionali (come la medicina all’architettura) ai prodotti specializzati (parti per l’aviazione all’importazione di cibo) ai servizi limitati (beni militari a determinate tecnologie), molte aziende hanno bisogno di licenze o permessi per poter commerciare. Luigi Scudella Vicenza Una volta che sai in quale stato o stati in cui opererai la tua attività, puoi verificare con il governo di quello stato per scoprire quali licenze o permessi potrebbero essere richiesti per le attività della tua azienda.

La tua necessità di visti o altre esigenze di immigrazione Se hai intenzione di condurre all’interno degli Stati Uniti, qualcuno dovrà gestirlo. Mentre puoi assumere americani per fare il lavoro, probabilmente vorrai mantenere la supervisione, se non la leadership attiva. Più tempo trascorri negli Stati Uniti, più avrai bisogno di sapere sui visti per affari.

La tua esigenza di personale per l’azienda. Ciò influenzerà il tuo budget, la tua necessità di spazio per uffici e la tua conoscenza delle leggi sul lavoro federali, statali e locali degli Stati Uniti.

La tua necessità di accedere ai mercati dei capitali negli Stati Uniti: sei autofinanziato o cerchi prestiti, sovvenzioni o investimenti diretti?

La tua esigenza di marketing, catena di fornitura e altri servizi di supporto.

Sono disponibili incentivi fiscali e quali opzioni sono disponibili per ridurre al minimo il carico fiscale

Modelli gratuiti di pianificazione aziendale sono disponibili da SCORE (Service Core of Retired Executives). In alternativa, puoi utilizzare il lean canvas progettato per organizzare la strategia per un’impresa di avvio . È gratuito per 30 giorni e molto utile. (Non siamo collegati a nessuno dei due siti in alcun modo).

PASSAGGIO 2: FASE DI PIANIFICAZIONE

Nella fase di pianificazione aziendale determinerai questioni pratiche come:

Scegli il nome dell’azienda

Che sia una società o una società a responsabilità limitata

In quale stato incorporarsi e in quali stati registrarsi

Determinare la capitalizzazione della società (quante azioni a quale valore nominale e quanto ciascun azionista contribuirà alla società come contributo in conto capitale

Determina chi saranno gli azionisti, i funzionari e i direttori

Determinare i ruoli e le responsabilità dei funzionari e dei direttori della società

PASSAGGIO 3: FASE D’AZIONE

Questi sono i passaggi per avviare la tua nuova attività negli Stati Uniti come non residente

Fornire i documenti necessari per la due diligence Costituire la società depositando gli atti costitutivi presso l’ufficio di deposito statale e seguendo qualsiasi altra procedura di costituzione richiesta per questo stato. Ogni stato è diverso nelle sue esigenze Registra la società in altri stati, se necessario Tenere l’assemblea organizzativa, nominare i funzionari ei direttori, emettere azioni agli azionisti e intraprendere le altre azioni necessarie Ottieni il numero di identificazione del datore di lavoro federale Preparare e presentare il sondaggio BE-13 presso l’Ufficio di statistica economica degli Stati Uniti Apri il tuo conto in banca Avviare un’attività: acquistare, affittare o affittare spazi per uffici, assumere dipendenti, commercializzare i prodotti, ecc

Ho bisogno di aiuto? Chatta con noi dal vivo!

FASE 1: FASE DI DETERMINAZIONE

Determina cosa vuoi fare esattamente, dove e come vuoi farlo, quanto costerà e se hai o meno il budget. In questo passaggio è necessario determinare:

1. Dove stabilire la tua attività negli Stati Uniti

La scelta della sede dell’attività è forse la decisione più critica e, una volta che ci si è impegnati in una scelta, è costoso cambiare. Ciascuno dei 50 Stati Uniti ha le proprie normative aziendali e schemi fiscali.

La posizione che scegli dovrebbe essere quella che soddisfa gli obiettivi aziendali nel modo più conveniente. All’inizio, un’azienda deve identificare quali fattori sono i fattori chiave nella scelta della posizione.

Alcuni dei fattori da considerare sono:

Dati demografici del tuo cliente e/o personale

Requisiti della tua filiera

Competizione locale

Spese generali comprese Lavoro duro e faticoso Acquisto o Luigi Scudella Vicenza locazione di proprietà Utilità Imposte sulle società Incentivo

Leggi, regolamenti e tasse statali e locali

Considerazioni sulla qualità inclusi, ma non limitati a: Livelli di abilità lavorativa Flessibilità del lavoro (sindacale/non sindacale, stagionalità) Connettività Infrastruttura Rischio Qualità della vita



Tutti questi fattori possono anche essere suddivisi in sottofattori. Fare un’attenta valutazione delle tue priorità ti aiuterà a prendere una decisione intelligente e duratura sulla tua posizione.

ULTERIORI LETTURE…

Scegliere uno stato di costituzione

3 Tecniche per trovare dove iniziare la tua nuova attività

2. La tua esigenza di proteggere la tua proprietà intellettuale

USA Corp può consigliare avvocati IP specificamente controllati e qualificati specializzati nelle aree della proprietà intellettuale che riguardano la tua attività: marchi, loghi, ecc.

Ecco un elenco parziale di avvocati con cui abbiamo lavorato e che vale la pena consigliare. Se hai bisogno di ulteriori risorse, possiamo metterle a tua disposizione mentre lavoriamo con te. Avvocati: https://www.usa-corporate.com/new-business-resources/professionals/

3. Se sarà necessario ottenere licenze speciali

Le normative sulle licenze variano ampiamente negli Stati Uniti a seconda delle normative locali

Abbiamo assistito a un aumento dei PLLC – Società a responsabilità limitata professionale.

Le sedi di costituzione più comuni sono NY e Delaware Regolamenti di New York: https://www.usa-corporate.com/corporate-services/incorporate-in-new-york/ Reg Delaware: https://www.usa-corporate.com/new-business-resources/incorporate-in-delaware/ Ulteriori informazioni per stato: https://www.usa-corporate.com/new-business-resources/information-by-state/



4. La tua necessità di visti o altre esigenze di immigrazione

Puoi avviare e possedere una società statunitense senza visto e senza nemmeno venire negli Stati Uniti. Poiché la gestione di un’azienda può essere considerata una sorta di impiego, e per lavorare negli Stati Uniti è necessario un visto di lavoro, se intendi gestire la tua attività all’interno degli Stati Uniti avrai bisogno di un visto di lavoro valido.

Puoi essere un amministratore, così come un azionista, di una società statunitense è consentito senza alcun tipo di visto, ma generalmente non è consentito essere un funzionario e svolgere le tue funzioni all’interno degli Stati Uniti. Non è consentito lavorare per la tua società o LLC negli Stati Uniti senza un visto di lavoro valido.



ULTERIORI LETTURE…

Tipi di visti per affari

E-2 Elenco paesi visti

5. La tua esigenza di personale per l’azienda

Quanti funzionari aziendali intendi portare negli Stati Uniti per i quali avrai bisogno di visti?

Assumerai dipendenti negli Stati Uniti?

Hai intenzione di portare dipendenti dall’estero? Portare personale dall’estero è diventato sempre più difficile nelle ultime due amministrazioni statunitensi a meno che tale personale non abbia competenze altamente specializzate che puoi dimostrare non sono facili da acquisire assumendo dipendenti statunitensi (ad es. il tuo personale si qualificherebbe per un visto O-Series 1, 2, o 3)

Il codice fiscale federale rilasciato per la tua attività funge anche da EIN (Employer Identification Number)

Ecco due società che forniscono servizi di busta paga e possono presentare le tasse sui salari per tuo conto: ADP: https://www.adp.com/ Paychex: https://www.paychex.com/



6. La tua necessità di accedere ai mercati dei capitali negli Stati Uniti

USA Corporate Services non fornisce questi servizi, ma dovresti pensare attentamente al finanziamento prima di portare la tua attività negli Stati Uniti

Chi sarà il proprietario della tua attività negli Stati Uniti e quanta parte della tua attività sarà proprietaria di ciascuna persona/entità? (ad esempio, qual è la tua tabella di capitalizzazione? Hai un libro mastro degli azionisti?) Ottenere un prestito è difficile e molto improbabile Anche l’investimento azionario e il capitale di rischio sono difficili ma non impossibili

Maggiori informazioni nel nostro eBook gratuito: 7 errori commessi da non residenti durante la creazione di una società statunitense

7. Il tuo bisogno di marketing, catena di fornitura e altri servizi di supporto.

Considera le tue esigenze di servizio in giro

trasporto

importazione

spedizione

magazzinaggio

vendita/intermediazione

viaggiare

riconfezionamento

RFID

conformità del prodotto alle normative statunitensi

Gli incentivi fiscali dovrebbero essere Luigi Scudella Vicenza un fattore nella tua decisione?

Alcuni stati e città negozieranno incentivi fiscali per attrarre aziende vantaggiose per la loro economia locale, ad esempio creando oltre 100 posti di lavoro locali. Gli incentivi fiscali non dovrebbero guidare il processo decisionale sulla tua posizione a meno che la tua attività non sia sufficientemente grande o fornisca abbastanza potenziale creazione di posti di lavoro per fornire una leva con una località.

Le buone industrie per considerare eventualmente gli incentivi fiscali nel processo decisionale sono il cinema e la produzione

Eventuali incentivi verrebbero negoziati a livello locale

Se sei una piccola azienda, gli incentivi fiscali dovrebbero essere un fattore molto minore

FASE 2: FASE DI PIANIFICAZIONE

NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE DETERMINERAI QUESTIONI PRATICHE COME:

IL NOME DELL’AZIENDA

Il nome della tua azienda è già stato preso negli Stati Uniti? Avrai bisogno di una ricerca legale completa prima di incorporare, ma puoi iniziare da solo attraverso questo database governativo di marchi registrati . Tieni presente che non ti sarà consentito avere lo stesso nome di un’altra azienda all’interno dello stesso settore di prodotti o servizi. Tieni inoltre presente che copiare un nome noto per la tua azienda ti renderà difficile posizionarti nei motori di ricerca quando i clienti ti cercano.

Effettua una ricerca sui marchi per il tuo nome e lo slogan, se ne hai uno. Tieni presente che le aziende sono state citate in giudizio per aver utilizzato lo slogan di un’altra società, ad esempio un fiorista in Texas ha usato “questo germoglio per te”, ma questo era un marchio registrato della birra Budweiser di Anheuser Busch e il fiorista è stato citato in giudizio.

Stai costituendo una filiale di una società madre? Considera di differenziare quei nomi per chiarezza. Ad esempio, potresti voler cambiare “Ltd” in “Inc”. per la filiale statunitense di una società britannica.

Fai una ricerca per determinare se gli URL rilevanti per il nome della tua azienda sono disponibili per l’acquisto?

Ultimo ma non meno importante, consideri il pubblico previsto per il nome della tua azienda? Il nome ha senso per il pubblico statunitense che vuoi raggiungere? Ha associazioni rilevanti nella cultura statunitense?

CHE SIA UNA SOCIETÀ O UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Esistono due tipi principali di entità commerciali statunitensi: la società per azioni (società per azioni) e la società a responsabilità limitata o LLC.

Per un non residente negli Stati Uniti che costituisce una nuova società, è fondamentale comprendere le differenze tra i tipi di entità commerciali statunitensi. Le entità commerciali sono sempre costituite in base al diritto statale anziché al diritto federale. Poiché ogni stato fa le proprie leggi, le regole e i requisiti specifici sono diversi da stato a stato. Un’entità commerciale ha automaticamente il diritto di fare affari nello stato in cui è costituita, ma per fare affari in un altro stato, deve registrarsi per fare affari lì. La definizione di “fare affari in uno stato”, come tante cose, è diversa da uno stato all’altro, ma ci sono temi comuni di cui essere consapevoli.

Ogni stato ha il proprio registro dei nomi. Quando si crea una nuova società, il nome proposto della società viene verificato solo in quello stato. Pertanto, una ragione sociale è protetta solo nello stato in cui è costituita e in qualsiasi stato in cui è registrata per svolgere attività commerciali.

Società Società a responsabilità limitata (LLC) Responsabilità Gli azionisti sono completamente isolati dalla responsabilità se la società rimane conforme I membri sono isolati se non gestiscono anche l’azienda e seguono una procedura adeguata per separare le questioni personali da quelle aziendali Imposta Le società di proprietà di residenti e non residenti pagano la stessa aliquota fiscale, sebbene le società a controllo estero debbano presentare informazioni aggiuntive sulle loro dichiarazioni dei redditi Le LLC sono fiscalmente trasparenti per impostazione predefinita, il che può essere un problema per le società non residenti. Una LLC può scegliere di essere tassata come società, ma se ha intenzione di farlo potrebbe semplicemente formare una società. Se la società non verrà utilizzata per fare affari negli Stati Uniti, una LLC è il tipo di entità migliore. Trattato fiscale I trattati fiscali sono stati solitamente progettati pensando alle società, quindi molte società statunitensi di proprietà straniera sono società. Il trattamento delle distribuzioni da LLC a proprietari stranieri potrebbe essere confuso, quindi fai attenzione a fare affari negli Stati Uniti utilizzando una LLC Struttura Gli azionisti sono i proprietari. Gli azionisti eleggono gli amministratori, che governano la società e stabiliscono le politiche e gli obiettivi, e rivedono le attività e il progresso della società. Gli amministratori nominano gli ufficiali, che gestiscono la società su base giornaliera. Solo gli ufficiali possono vincolare l’azienda e firmare contratti. I membri possiedono la LLC e controllano tutto. I Membri creano un Accordo Operativo, che può essere lungo o corto come vogliono i Membri, e che stabilisce tutte le regole dell’azienda. I membri possono nominare manager per gestire l’azienda su base giornaliera. Se i membri sono molti, nominare i Manager è una cosa saggia per controllare la struttura (e le spese) della LLC.

Dove incorporare la tua azienda statunitense

Dopo aver scelto la posizione in cui avviare la tua attività, il passaggio successivo è scegliere uno stato di costituzione. Puoi incorporare nello stato in cui stai facendo affari o puoi incorporare in un altro stato. Incorporare nello stesso stato della tua attività è più economico. A volte l’incorporazione in un altro stato ha più vantaggi, ma costerà sempre di più.

Non sei obbligato a incorporare nello stato in cui opera la tua attività ; hai la libertà di incorporarti in qualsiasi stato tu preferisca.

ULTERIORI LETTURE… Scegli tra uno qualsiasi dei 50 stati o il Distretto di Columbia

Determinare la capitalizzazione della società

Quante azioni a quale valore nominale e quanto ciascun azionista contribuirà alla società come contributo in conto capitale

ULTERIORI LETTURE… Costituire una società e comprendere le azioni

Determinare i ruoli e le responsabilità dei funzionari e dei direttori della società

I funzionari della tua azienda sono in genere un presidente, un segretario e un tesoriere. Sono responsabili del funzionamento quotidiano e del successo dell’azienda. Sono autorizzati a firmare contratti e ad agire per conto dell’azienda per condurre la propria attività.

Il Consiglio di amministrazione governa la società, stabilisce le priorità e nomina i funzionari. Sono generalmente eletti dagli Azionisti.

La tua azienda ha bisogno di un consiglio di amministrazione? Che tipo di struttura soddisferà le esigenze dell’azienda man mano che cresci?

Hai bisogno di un’assicurazione D&O?

Se si prevede di avere un numero elevato di azionisti, è consigliabile fornire al consiglio un’assicurazione per amministratori e funzionari, che li protegga nel caso in cui gli azionisti intentino una causa.

Determina chi saranno gli azionisti, i funzionari e i direttori.

Hai già stabilito questi ruoli? In caso negativo, quando, chi e come sceglierai?

Come troverai i tuoi registi? I fondatori sono in genere direttori Se stai cercando altri direttori, dovrai trovare qualcuno di cui ti puoi fidare, che in questo caso può includere cittadini non statunitensi. Non avranno bisogno di un visto per visitare gli Stati Uniti per una riunione del consiglio se possono presentare una prova di invito a partecipare alla riunione.



FASE 3: FASE D’AZIONE

Dopo aver completato la fase di pianificazione aziendale, la fase di azione dovrebbe essere relativamente fluida e veloce.

FORNIRE I DOCUMENTI NECESSARI

ULTERIORI LETTURE… Documenti necessari per costituire una società statunitense



Forma la compagnia

Tu o il tuo agente compilerete i moduli necessari e pagherete le tariffe richieste. I requisiti variano in base allo stato, ma includono sempre la registrazione presso il Segretario di Stato dello stato che hai selezionato.

Questi sono alcuni dei passaggi con cui assistiamo i nostri clienti, quindi se stai cercando una guida professionale per garantire che le procedure corrette vengano seguite, forma la tua azienda online qui .

Pianifica una consulenza gratuita o chatta ora per ricevere assistenza con il processo.

Registra la società in altri stati, se necessario. Ad esempio, se hai costituito la tua azienda nel Delaware ma farai affari in California, dovrai registrare la tua nuova società del Delaware presso il Segretario di Stato della California presentando i documenti appropriati e pagando la tassa di deposito dello stato della California appropriata.

Tenere l’assemblea organizzativa, nominare i funzionari ei direttori, emettere azioni agli azionisti e intraprendere le altre azioni necessarie

Ottieni il numero di identificazione del datore di lavoro federale

Per aprire un conto bancario, assumere dipendenti o fare affari in altro modo, avrai bisogno di un codice fiscale del datore di lavoro federale. Il codice fiscale si ottiene compilando un modulo SS-4 presso l’Internal Revenue Service Center del proprio distretto. Possiamo ottenere un numero per tuo conto a un costo aggiuntivo.

Preparare e presentare il sondaggio BE-13 presso l’Ufficio di statistica economica degli Stati Uniti

Apri il tuo conto in banca

Se hai intenzione di fare affari negli Stati Uniti, avrai bisogno di un conto bancario aziendale negli Stati Uniti. Anche se questo sta cambiando lentamente, i clienti statunitensi in genere non si fidano delle società che richiedono pagamenti all’estero.

Creando un conto bancario intestato alla tua azienda che viene utilizzato esclusivamente dalla tua azienda, ti assicuri di poter documentare in modo pulito e chiaro le tue transazioni finanziarie ai fini della dichiarazione dei redditi e di difendere la tua azienda in caso di verifica fiscale.

Sebbene i requisiti varino da banca a banca, l’apertura di un conto bancario aziendale è diventata più regolamentata e difficile negli ultimi anni. Preparati a presentare di persona quanto segue:

Documento di costituzione dell’impresa

Codice fiscale

Copia del tuo passaporto

Prova di indirizzo

Devi essere fisicamente presente per aprire un conto bancario aziendale negli Stati Uniti e alcune banche non ti forniranno servizi se non risiedi negli Stati Uniti. Altre banche possono considerare il conto ad alto rischio fino a quando non viene stabilita la fiducia a lungo termine e limitare le transazioni oltre un determinato importo prestabilito, oppure limitare le transazioni fino a quando non viene stabilita la fiducia.

Secondo la legge federale, è richiesto che i firmatari del conto bancario aziendale si presentino di persona davanti a un rappresentante della banca quando si apre un conto.

Pronto per iniziare?

Acquistare o affittare uno spazio ufficio Consulta un intermediario commerciale se desideri affittare grandi quantità di uffici o acquistare/costruire il tuo Le grandi città offrono opzioni di spazio condiviso in cui è possibile affittare un ufficio per poche persone e condividere servizi come reception, sala conferenze, ecc. Le tariffe variano. Puoi anche acquistare abbonamenti affiliati che ti consentono l’uso occasionale degli spazi per conferenze Le aree suburbane hanno spesso spazi per uffici professionali disponibili nei “parchi di uffici”. Un intermediario commerciale può aiutarti a individuare lo spazio adatto



Assumi dipendenti Pubblica annunci locali per manodopera non specializzata, poiché il trasporto può essere un fattore determinante per i dipendenti. Controlla le normative sul salario minimo nello stato in cui sei registrato. Prendi in considerazione l’uso di un servizio di buste paga o di un PEO, che impiega personale per tuo conto. Talenti specializzati, a salari più elevati, potrebbero essere disponibili localmente a seconda della tua posizione. Non dipendere dalla capacità di portare talenti dall’estero. Le normative sui visti sui “talenti speciali” sono molto rigide e potrebbero ritardare le tue operazioni. Esamina i college locali, in particolare i corsi di laurea per associati di 2 anni, che possono offrire una pronta fonte di persone in cerca di lavoro. I corsi biennali e per adulti si rivolgono ad adulti che attualmente lavorano ma cercano di migliorare le proprie competenze e cambiare lavoro. Se prevedi di avere più dipendenti, prendi in considerazione l’assunzione di un responsabile delle relazioni umane per gestire la conformità e altri problemi.



Vorresti il ​​nostro aiuto?

Siamo disponibili a fornire consulenza, guida, supporto e guidarti passo dopo passo attraverso le decisioni che devi affrontare per garantire che la tua nuova società offra la flessibilità di cui hai bisogno e la protezione legale di cui hai bisogno.