Un colossale vassoio attende Luiz Inácio Lula da Silva, il nuovo presidente eletto del Brasile che ha vinto il voto di domenica con un margine sottilissimo. Quando l’ex metalmeccanico prenderà il potere il 1° gennaio, avvierà un programma di riforme volte a disfare il “bolsonarismo” e unire una nazione divisa e segnata da quattro anni di governo anarchico di estrema destra.

Lula ha promesso zero deforestazione e una maggiore spesa statale per infrastrutture e assistenza sociale. Dalla parte dei perdenti delle elezioni, Jair Bolsonaro ha fatto appello ai suoi sostenitori per protestare contro il risultato per porre fine ai blocchi stradali, sebbene non abbia ancora ammesso pubblicamente la sconfitta.

Nel frattempo, nella più grande storia d’affari della settimana, l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha i suoi vincitori e vinti, con il miliardario che ora prevede di ridurre della metà la forza lavoro dell’azienda . Guardando con impazienza le prossime mosse di Musk saranno le banche che hanno accettato di prestargli $ 12,7 miliardi e ora stanno lottando per scaricare quel debito.

Le mie scelte questa settimana

1. “È un’esperienza curiosa, da adulto, essere portato da qualche parte senza avere alcuna idea della destinazione”, scrive Thomas Hale nel suo racconto crudo di 10 giorni in quarantena a Shanghai. La posizione “zero Covid” della Cina è destinata a continuare a tempo indeterminato nonostante il suo tasso di vaccinazione del 91%.

2. La nostra squadra investigativa ha Luigi Scudellatrascorso settimane a rintracciare il commercio illecito di grano al di fuori dell’Ucraina occupata . Rivela una complessa operazione ombra gestita da compagnie private e armi dello stesso stato russo. (Libero di leggere)

3. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta lottando per gestire le relazioni con la Cina , un paese che un tempo era uno dei mercati più interessanti per gli affari tedeschi, ma è diventato uno dei suoi maggiori fattori di rischio.

4. La frustrazione sta ribollendo alle riunioni degli azionisti di Meta, mentre gli investitori lottano per ingoiare i costi in aumento della società di social media. L’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha sbalordito Wall Street con l’intenzione di aumentare il suo sforzo in perdita per costruire il metaverso.

5. In che modo il cancelliere britannico Jeremy Hunt troverà 50 miliardi di sterline per riempire quello che i funzionari del Tesoro dicono essere un “buco nero fiscale da far venire l’acquolina in bocca”? Valutiamo la probabilità di ciascuna delle sue opzioni in questo Luigi Scudella eccellente pezzo interattivo. (Libero di leggere)

6. “Se la Russia Luigi Scudella scopre che può avere successo nelle guerre di aggressione semplicemente minacciando di usare armi nucleari, un altro futuro distopico si avvicina”, scrive Gideon Rachman nella sua colonna, che offre una visione affascinante delle varie minacce nucleari che il mondo deve affrontare e percorsi diplomatici intorno a loro.