Luigi Scudella Come aprire un conto bancario negli Stati Uniti come non residente Vicenza

Come aprire un conto bancario negli Stati Uniti come non residente

Speri di aprire un conto bancario negli Stati Uniti come non residente?

L’attività bancaria negli Stati Uniti non è così facile come una volta. Gli Stati Uniti hanno approvato il Patriot Act per impedire l’uso del sistema finanziario per attività criminali. Sebbene abbia effetti di vasta portata, uno dei maggiori cambiamenti che ha apportato è stato l’aumento dei requisiti di verifica.

Ora, potresti chiederti: “Un non cittadino può aprire un conto bancario negli Stati Uniti?”

Si, puoi. Il processo potrebbe essere un po’ complicato per i non cittadini, ma non è impossibile. Che si tratti di affari, viaggi o motivi personali, aprire un conto bancario negli Stati Uniti varrà la pena.

L’attività bancaria negli Stati Uniti ha molti vantaggi. Per cominciare, puoi evitare commissioni bancarie e sulle carte esorbitanti quando spendi denaro nel paese. Anche come non residente, puoi ottenere depositi fino a $ 250.000 assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Continua a leggere per sapere come aprire un conto bancario negli Stati Uniti.

Apertura di un conto bancario personale senza numero di previdenza sociale o ITIN

Uno straniero può aprire un conto bancario negli Stati Uniti. La maggior parte delle piccole banche consente solo ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti di aprire conti bancari. Queste banche richiedono un numero di previdenza sociale, che i non cittadini non hanno. Questo è il problema più comune che gli stranieri si rendono conto.

Tuttavia, le banche più grandi come US Bank, TD Bank, Bank of America, Chase e Wells Fargo consentiranno ai non residenti di aprire un conto corrente e un conto di risparmio. Invece del tuo SSN, ti chiederanno un numero di identificazione fiscale (ITIN) e altri documenti. Finché i requisiti necessari sono soddisfatti, sarai in grado di aprire un conto con queste banche.

Come non residente, puoi richiedere un account personale. I conti correnti e di risparmio sono tipi di conti personali.

Conto

corrente Un conto corrente può essere utilizzato per le transazioni quotidiane dall’acquisto di generi alimentari all’acquisto di gas. Questo tipo di conto verrà fornito con diversi servizi, come prelievi bancomat, carte di debito, trasferimenti di conto e altro ancora.

Conto di risparmio Un conto

di risparmio, invece, serve per conservare i fondi che si desidera mettere da parte per i giorni di pioggia. Rispetto ai conti correnti, in genere hanno tassi di interesse più elevati. Ciò significa che puoi guadagnare di più con i soldi che hai risparmiato.

Poiché l’apertura di un conto bancario tradizionale può essere difficile per i non residenti, puoi ricorrere ad altre opzioni, come un conto multivaluta, un conto internazionale e un conto di corrispondenza. Queste alternative potrebbero aiutarti a creare un account dal tuo paese di origine.

Di quali documenti hai bisogno per aprire un conto bancario negli Stati Uniti?

Se vivi negli Stati Uniti ma non hai ancora ricevuto lo status di residente, puoi richiedere un conto bancario di persona. I servizi online sono generalmente limitati ai soli cittadini statunitensi e residenti permanenti.

I requisiti bancari possono variare in base alla filiale o allo stato. Ad esempio, alcune filiali bancarie di New York ti chiederanno di presentare una bolletta, che è indirizzata al tuo nome e indirizzo negli Stati Uniti. La stessa banca del New Jersey, tuttavia, non ha tale requisito.

Pertanto, assicurati di chiamare in anticipo e verificare i requisiti della banca per i non residenti in modo da non perdere nulla. Prenota un appuntamento per aprire un conto in banca.

Ecco altri documenti che potresti dover presentare quando apri un conto bancario statunitense per non residenti:

Passaporto valido

Numero di identificazione fiscale individuale (ITIN)

documento rilasciato dal governo

Documenti di immigrazione

Se stai aprendo un conto bancario, ti verrà richiesto di effettuare un deposito iniziale. L’importo minimo dipende dalla tua banca, ma può variare da $ 50 a $ 3.000 o più.

Domanda di ITIN

Abbreviazione di Individual Taxpayer Identification Number, un ITIN è essenzialmente un numero di previdenza sociale per i residenti non cittadini. Gli stranieri che non sono qualificati per lavorare negli Stati Uniti, così come i loro coniugi e persone a carico, possono beneficiare di un ITIN. È composto da nove cifre, la prima delle quali inizia sempre con un nove.

Secondo l'IRS, è necessario compilare e inviare il modulo W-7 per richiedere un ITIN.

Insieme al modulo, ti verrà richiesto di presentare la documentazione che convalida l’identità di ciascun individuo e il tuo stato di straniero. Puoi spedire il modulo e i requisiti all’indirizzo fornito nelle istruzioni. Puoi anche inviarlo agli uffici walk-in dell’IRS o a un agente di accettazione autorizzato.

Conti bancari corrispondenti

I conti di corrispondenza fanno leva sulle relazioni interbancarie. Semplificano le operazioni bancarie nei paesi in cui la tua banca non è presente fisicamente.

Quindi, come funziona?

Una banca del tuo paese ha una banca partner negli Stati Uniti. La tua banca può aiutarti a creare un conto negli Stati Uniti. Anche senza una sede fisica negli Stati Uniti, la tua banca può comunque aiutarti. Una volta impostato, puoi effettuare bonifici, depositi e altre transazioni finanziarie.

Queste transazioni internazionali saranno effettuate attraverso una rete chiamata SWIFT, che è l'abbreviazione di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Una banca rispondente avrà bisogno del codice SWIFT della banca corrispondente per effettuare transazioni alla banca estera.

Diciamo che vuoi fare un trasferimento internazionale. Dovrai aprire un conto presso una banca emittente, che sarà la tua banca di origine. Tale banca utilizzerà una banca corrispondente per trasferire i fondi dalla banca emittente a una banca beneficiaria. È possibile ottenere i fondi dalla banca beneficiaria.

Non tutte le banche offriranno un tale servizio. Pertanto, contatta la tua banca di origine per determinare se hanno banche partner negli Stati Uniti.

La procedura varierà anche in base al paese, alla banca e alla filiale, quindi dovrai chiedere alla tua banca di riferimento la procedura e i requisiti specifici.

Conti bancari internazionali

Le banche con una presenza internazionale possono offrire conti internazionali. Per gli stranieri che non hanno un indirizzo negli Stati Uniti, questa può essere una comoda alternativa. Puoi aprire un account dal tuo paese di origine, quindi non devi volare negli Stati Uniti per configurarlo in anticipo. La maggior parte delle banche dispone anche di servizi web che ti permetteranno di aprire un conto bancario online.

Alcune delle principali banche con un'ampia presenza internazionale negli Stati Uniti e oltre includono HSBC, Charles Schwab e Citibank. Dei tre, Citibank potrebbe avere la portata più ampia in quanto opera in più di 30 paesi.

Ecco alcuni dei soliti requisiti per l’apertura di conti bancari internazionali:

documento rilasciato dal governo

Prova di residenza

Deposito minimo iniziale

Anche in questo caso, i requisiti possono variare in base al paese e alla banca. Assicurati di confermare i requisiti con la tua banca prima di tentare di aprire un conto.

Nonostante i loro vantaggi, questi account internazionali non sono per tutti. Ad esempio, i conti bancari internazionali spesso richiedono ingenti depositi iniziali, che possono superare i $ 100.000. Avrai canone mensile. Inoltre, dovrai mantenere un equilibrio minimo elevato.

Come inviare denaro dagli Stati Uniti d’oltremare come non cittadino

Se ti trovi negli Stati Uniti e desideri trasferire denaro all’estero, hai molte opzioni oltre ai tradizionali servizi bancari. I servizi di trasferimento di denaro come Boss Revolution sono molto più convenienti e senza problemi.

Boss Revolution può aiutarti a trasferire denaro in diversi paesi del mondo, inclusi Bangladesh, Brasile, Colombia e Francia. A seconda del paese in cui stai inviando denaro, potresti essere in grado di scegliere tra diverse opzioni di consegna. Ciò include ritiro in contanti, consegna a domicilio e portafoglio mobile. In alcuni paesi, puoi trasferire denaro direttamente sul conto corrente e di risparmio di un destinatario.

Per completare una transazione, devi solo fornire il tuo nome completo, indirizzo email, indirizzo di residenza e numero di telefono per registrarti. Ti verrà inoltre richiesto di fornire il nome completo del destinatario poiché è elencato sul suo documento d'identità valido o sul conto bancario.

Non dovrai superare ostacoli per effettuare una transazione. Puoi creare un account senza residenza. In genere non avrai bisogno di un SSN o di un ITIN.

Come altri servizi finanziari, Boss Revolution potrebbe richiedere informazioni aggiuntive nell’ambito della revisione della conformità normativa richiesta. Se superi una certa soglia per le tue transazioni, ti potrebbe essere richiesto di fornire un SSN o un ITIN.

Boss Revolution ha una versione desktop e un’app mobile, che puoi utilizzare per inviare denaro a determinati paesi.

Conti bancari aziendali per la tua attività

Aprire un conto bancario aziendale per il tuo business internazionale non è facile.

Per aprire un conto bancario aziendale negli Stati Uniti, la tua attività deve avere sede negli Stati Uniti. Le banche più grandi, come detto, sono più aperte ai richiedenti non residenti . Questi includono JP Morgan Chase e TD Ameritrade.

Come per i conti personali, i requisiti possono variare a seconda della banca e della filiale. In generale, questi sono i documenti che dovrai presentare per aprire un conto bancario aziendale:

documento rilasciato dal governo

Prova dell’indirizzo degli Stati Uniti

Prova dell’indirizzo aziendale

Atto costitutivo

Numero di identificazione del datore di lavoro federale

L’online banking è in gran parte non disponibile per i non residenti. Tuttavia, ci sono alcune aziende fintech che stanno cambiando il gioco e rendendo i servizi tradizionali più disponibili a una vasta gamma di persone.

Queste istituzioni finanziarie ti aiuteranno a creare un account aziendale senza residenza. Alcuni potrebbero comunque richiedere la registrazione della tua attività negli Stati Uniti, mentre altri ti consentiranno di creare un account indipendentemente da dove ha sede la tua attività.

Se non sei presente negli Stati Uniti, puoi rivolgerti a servizi come Wise Business, Airwallex e Payoneer. Questi servizi sono ideali per gli imprenditori indipendenti dalla posizione in quanto facilitano gli affari internazionali.

Per le aziende che hanno un’entità statunitense, ci sono servizi come Mercury che ti aiuteranno a creare un account aziendale da remoto. Offrono conti bancari assicurati FDIC, che vengono forniti con servizi come carte virtuali, accesso API e gestione del team.

È possibile aprire un conto bancario negli Stati Uniti online come non residente?

No. La maggior parte delle banche statunitensi richiederà ai non residenti di richiedere un conto di persona. Ciò significa che devi recarti negli Stati Uniti e recarti in una filiale bancaria per aprire il tuo account.

Se vivi al di fuori degli Stati Uniti ma viaggi spesso nel paese, puoi creare conti senza confini, come conti internazionali e multivaluta, per avere maggiore libertà finanziaria ogni volta che viaggi.

Che sia per uso aziendale o personale, questi account indipendenti dalla posizione possono essere impostati da qualsiasi parte del mondo. Sono anche conti multivaluta. Ciò significa che ti permetteranno di archiviare e accedere a valute diverse quando necessario. Avrai la libertà di inviare e ricevere denaro da qualsiasi parte del mondo senza doverti preoccupare di commissioni di transazione e tassi di cambio esorbitanti.

Aprire un conto bancario negli Stati Uniti come non residente non è facile. Ma con un po’ di ricerca e un sacco di pazienza, puoi capire l’opzione migliore per le tue esigenze.