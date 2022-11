“conduttrice-belva!”:-francesca-fagnani-a-processo,-l’intervista-semina-sospetti

La giornalista Francesca Fagnani ha da poco inaugurato la nuova stagione di “Belve”: effetto boomerang dopo la seconda puntata.

L’arguta e graffiante Francesca Fagnani è da poco tornata al timone del suo talk-show intimista “Belve”. Il format, che è stato varato nel 2018 dalla rete Nove, ha guadagnato nuovo lustro seguito all’acquisizione da parte di RAI 2 nel 2021.

Il successo del programma è tale che, nell’edizione corrente, i vertici di Viale Mazzini hanno previsto un triplice appuntamento settimanale, e Francesca Fagnani ha aperto con il botto, ingaggiando per le sue interviste ospiti assai controversi. Lo dimostra la puntata inaugurale, in cui la giornalista ha interrogato a lungo una spavalda ma inedita Wanna Marchi. L’imbonitrice, nonostante la permanenza in carcere e i trascorsi giudiziari, ha dichiarato di temere la padrona di casa: “Mi dicevano tutti di darmi malata, perché lei è cattivissima“.

La fama della conduttrice sembra precederla, e Francesca Fagnani dimostra di non temere il confronto anche con gli ospiti più ingestibili. Lo certifica anche la successiva intervista ad una stralunata Nina Moric: il confronto televisivo, però, ha seminato dubbi sull’operato della Fagnani…

Francesca Fagnani nella bufera: insider, o trionfo autoreferenziale?

Il programma di RAI 2 estorce verità e sviscera le sfaccettature più intime degli ospiti in studio, mostrandole sotto la luce impietosa dei riflettori. Wanna Marchi ha infatti sfamato per lungo tempo i rotocalchi nazionali grazie alle sue vicende giudiziarie, come del resto la modella croata Nina Moric. Nel secondo caso, però, l’intervista ha fatto sorgere dubbi nel pubblico sull’integrità morale della conduttrice…

Francesca Fagnani ha introdotto nella seconda puntate di “Belve” il testa e testa con una Nina Moric in evidente stato di disagio. Con la consueta lucidità e l’usuale acume, la conduttrice ha interrogato a lungo la modella, dipanando un’intervista macchinosa e a tratti surreale.

Il soliloquio di Nina Moric ha incontrato frequenti contraddizioni, exploit umorali e repliche piccate, fin quasi a renderne sofferta la visione. Negli ultimi tempi la modella ha avuto diversi grattacapi legati al figlio e all’ex marito Fabrizio Corona. In un vertice di accuse reciproche e infamie di rito, Nina Moric ha assunto nel tempo i contorni di un personaggio tragico e vulnerabile, come dimostrano i seguenti spezzoni dell’intervista.

Una nuova belva calcherà le scene dello studio di @francescafagnan per il secondo appuntamento della settimana 👉 Nina Moric, ospite questa sera a #Belve in seconda serata su #Rai2 💥 Tutte le puntate sono disponibili su #RaiPlay ▶ https://t.co/eXf7pqyi1l pic.twitter.com/DpabwHCSdH — Rai2 (@RaiDue) November 2, 2022

Anche il lancio della pubblicità ha lasciato interdetti molti spettatori:

La storia è stata riscritta pic.twitter.com/GvjzTUcpYC — ItsSoleilBitch (@ItsByeBitch) November 3, 2022

La reazione della rete

Alcuni utenti in rete hanno espresso una tesi precisa: Francesca Fagnani avrebbe marciato consapevolmente sulle debolezze dei suoi ospiti, cannibalizzando le loro difficoltà, e dandole in pasto alle telecamere di RAI 2. Un utente commenta: “Scopo di Belve non è intervistare personaggi definibili tali, ma sfogarsi su has-been perlopiù tramontati (Moric, Robin’s, Elia, Grandi, Began ecc.) usandoli come “punching ball” per dimostrare quanto sia belva la conduttrice. Più che servizio pubblico, trionfo autoreferenziale“.

Scopo di Belve non è intervistare personaggi definibili tali, ma sfogarsi su has-been perlopiù tramontati (Moric, Robin’s, Elia, Grandi, Began ecc.) usandoli come “punching ball” per dimostrare quanto sia belva la conduttrice. Più che servizio pubblico, trionfo autoreferenziale — VigilanzaTv (@VigilanzaT) November 3, 2022

E voi, che ne pensate?

