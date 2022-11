Verso COP27, WFP a fianco dei più vulnerabili

Dal 6 al 18 novembre avrà luogo la COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Si terrà a Sharm-el-Sheik, in Egitto e vedrà discussi temi che, se fino a non molti anni fa erano importanti e decisivi, oggi assumono un tono di drammatica e ormai inderogabile urgenza. Il WFP sarà alla COP27, un evento dal quale ci si aspetta non solo una piena comprensione di un fenomeno ormai diventato una minaccia sempre più inquietante per fette sempre più ampie di popolazione ma anche una solida e convinta volontà ad agire, in maniera coordinata, efficace e in tempi rapidi, con soluzioni innovative e di forte impatto.

Bangladesh ©WFP

Tra le parole che sentiremo pronunciare ci sarà adattamento, mitigazione dei rischi, eventi climatici estremi, giustizia climatica, perdite e danni e anche azioni anticipatorie. Il WFP lavora da tempo su tutti questi temi, a fianco dei più vulnerabili in un contesto climatico ostile soprattutto a chi non ha gli strumenti per proteggersi. Il cambiamento climatico è una delle cause principali della fame, e tutte le regioni del mondo ne sono colpite. Qualche cifra ci aiuta a mettere questa gigantesca sfida in prospettiva.

Oltre il 40 per cento della popolazione globale vive in aree fortemente vulnerabili agli estremi climatici.

Negli ultimi dieci anni 410.000 persone sono morte a causa di eventi climatici estremi e disastri climatici, mentre 1,7 miliardi sono le persone rimaste colpite.

Si prevedono, per il 2030, 560 disastri all’anno, praticamente 1,5 disastri climatici ogni giorno.

Il 30 per cento della produzione globale di cibo sarà a rischio entro la fine del secolo se non si taglieranno le emissioni.

Il costo della risposta umanitaria annuale salirà a 1.000 miliardi di dollari se le temperature globali aumentassero di un altro grado rispetto ai livelli attuali (2° C sopra ai livelli pre-industriali).

Il WFP ha implementato soluzioni per la gestione del rischio climatico nel 2021 in 37 paesi, a vantaggio di oltre 12 milioni di persone.

Pakistan ©WFP

Il lavoro del WFP si concentra non solo nel salvare vite umane ex post, cioè dopo che un evento climatico estremo ha colpito una regione, attraverso assistenza alimentare d’emergenza. Ma anche prima che una comunità venga colpita da uno shock climatico, attraverso azioni anticipatorie come, per esempio, fornire contante alle famiglie in modo che possano adottare tutte le misure necessarie a proteggere se stesse e i propri mezzi di sussistenza ben prima che case e campi siano completamente allagati dalle alluvioni, come successo per esempio recentemente in Pakistan. Attraverso sistemi di allerta precoce, si riesce a prevedere una crisi e, una volta attivati i trigger di allerta, entrano automaticamente in funzione strategie di protezione come, appunto, finanziamenti ai più vulnerabili. Le sfide sono immense, le soluzioni diverse ed innovative. Il tempo stringe però, e i pericoli aumentano. Speriamo che aumentino anche gli impegni di governi e istituzioni per riportare questo pianeta sulla strada della sostenibilità, ambientale ed alimentare.

L’articolo Verso COP27, WFP a fianco dei più vulnerabili proviene da The Map Report.