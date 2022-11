“si-venderebbe-pure-la-mamma!”:-bufera-gf-vip,-smentita-dopo-il-pettegolezzo-scandaloso

Caos completo al GF Vip, stavolta l’indiscrezione bollente finisce malissimo: la brusca smentita la sbugiarda completamente.

Scandali, flirt clandestini, risse verbali ed accuse di bullismo: al “GF Vip 7” non manca alcun ingrediente per fornire puntuali foraggiamenti ai rotocalchi scandalistici.

Dopo il controverso “caso Marco Bellavia“, e l’apparente risoluzione dei “Caltagirone-gate“, il pubblico ha molto mormorato circa l’ambiguità del flirt tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. In parallelo, nelle settimane si sono moltiplicate le illazioni circa la genuinità del rapporto tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima, in particolare, ha soffiato sulle braci del divorzio milionario dell’anno, che vede contrapposti Francesco Totti ed Ilary Blasi. Secondo l’influencer, come confermato in diretta televisiva, l’ex capitano della Roma l’avrebbe contattata in privato. Nuove rivelazioni, però, sembrano smentire in toto il bollente pettegolezzo…

GF Vip: Antonella Fiordelisi sgancia la bomba, arriva la replica tranchant

La spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi ha confessato ad Edoardo Donnamaria e a Sofia Giaele De Donà di aver ricevuto un messaggio su Instagram dal Pupone nazionale. “Mi ha scritto!“, ha spifferato giuliva, salvo poi nascondere il volto tra le spalle del compagno. Alfonso Signorini ha richiesto un doveroso confronto in diretta…

La schermitrice durante il prime time ha confermato l’avvenuta ricezione del messaggio di Francesco Totti, precisando però che, all’epoca, risultava già separato da Ilary Blasi. Il conduttore del “GF Vip 7” ha rilevato però che, in ogni caso, al tempo il calciatore non “era solo”, bensì impegnato con la giovane Noemi Bocchi.

Provocatrice per natura, e probabilmente inconsapevole del terremoto mediatico incombente, Antonella Fiordelisi ha lanciato una frecciatina alla nuova fiamma di Totti. “Ciao, Noemi!“, ha celiato in diretta. La portata del pettegolezzo, e l’atteggiamento irriverente della spadaccina hanno infiammato la rete, ed entrambi gli hashtag #antonella e #noemi hanno scalato i trend topic di Twitter.

Un fonte molto vicina a Francesco Totti, però, ha levato gli scudi in favore dell’amico, smentendo in tronco le illazioni di Antonella Fiordelisi, e diffondendo la versione del calciatore. Si tratta di Alex, suo conoscente intimo, a cui Francesco Totti avrebbe dichiarato: “Ale, mi devi credere. Io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza“.

A mio parere non serviva neanche la smentita di TOTTI.

Lo ha messo in mezzo sapendo dello scoop che avrebbe fatto scoppiare associando il suo nome ad un grande come lui. E infatti la notizia è ovunque.

LEI PESSIMA. #gfvip #totti #antonella #donnalisi #nikiters #edoberto #gfvip7 pic.twitter.com/xyuwuVzXMK — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 2, 2022

Un utente solleva una questione lecita: “Chi è Antonella?? Vi pare che Totti vada a scrivere a lei?? In un momento così delicato suo?? Ma SOPRATTUTTO, lei non risponde a Francesco Totti??? Che si venderebbe pure la mamma per due minuti di visibilità!“.

In attesa della replica ufficiale di Francesco Totti, noi restiamo col beneficio del dubbio… Voi che ne pensate?

