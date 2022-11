Pechino Express 2023 | Pronta la lista bollente, SKY ha schierato un cast stellare

Novità scoppiettanti per Pechino Express 2023: spuntano i primi nomi celebri del cast, edizione ad alto voltaggio per SKY.

Dopo il successo delle passate edizioni del reality on the road, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio abbandonano definitivamente “La Rotta dei Sultani”, e sono pronti a conquistare un nuovo angolo del globo.

“Pechino Express 2023” sta già scaldando i motori, e la lista di celebrità ingaggiate nel cast promette sfide infuocate a suon di inseguimenti, sabotaggi e lunghi chilometri nella natura selvaggia. La produzione del programma ha selezionato una schiera di personalità di tutto rispetto e l’obiettivo, questa volta, è colonizzare l’India, il Borneo e la Cambogia…

Pechino Express 2023: spunta la lista dei Vip

I vertici di SKY hanno finalmente ufficializzato i nomi inseriti nel cast di “Pechino Express 2023“. Ecco i prescelti per l’emozionante missione nel cuore dell’Asia.

Secondo il portale “Angolodellenotizie”, Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca avrebbero già in canna i nomi delle 9 coppie in gara. Ad esordire nel programma sarà una coppia tutta al femminile, composta dalle “Attiviste” Giorgia Soleri e Federippi (al secolo Federica Fabrizio). La prima, peraltro, è nota anche per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ed entrambe hanno esordito in campo editoriale. Seguono poi gli “Avvocati“, composti dal duo Alessandra De Michelis e Lara Picardi, torinesi e rodate professioniste.

Spiccano inoltre gli “Italoamericani” Joe Bastianich e Andrea Belfiore: i due hanno compiuto un percorso inverso dagli States all’Italia, e si preparano a conquistare l’Asia, più agguerriti che mai. Non poteva mancare la parentesi di buon umore, con la coppia padre e figlia di “Ipocondriaci“. Il comico Dario Vergassola e la figlia Caterina sono pronti a mettere alla prova il loro rapporto nello show di SKY, senza risparmiare tempo ed energie utili alla competizione.

Anche Federica Pellegrini, appesa la cuffia al chiodo, si cimenterà nel gioco assieme al neo-marito Matteo Giunta. La loro coppia, prevedibilmente, prenderà il nome di “Novelli Sposi“. Le bellezze mozzafiato Carolina Stramare e Barbara Prezia concorreranno col nome di “Mediterranee“, spalla a spalla con i “Siculi” Salvatore Schillaci e la moglie Barbara Lombardo. A chiudere la rosa dei concorrenti saranno gli “Istruiti“. Si tratta dei due reduci del format “Il Collegio” Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Tutte le coppie dovranno armarsi di pazienza, tenacia e una buona dose di spirito picaresco. Il lungo percorso, stavolta, si snoderà dall’India, attraverso il Borneo selvaggio, per approdare infine alla suggestiva Cambogia. Non resta che augurare loro una partenza fiammante!

