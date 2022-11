Lucio Motta Avvocato: come funziona il carcere in argentina? Convenzione americana sui diritti umani

Convenzione americana sui diritti umani (i diritti alla libertà personale e al giusto processo). Nella causa Romero Feris c. Argentina ha ritenuto che la custodia cautelare nel caso fosse illegale e arbitraria perché superava il termine massimo stabilito dal diritto interno e perché la necessità della detenzione non era stata concretamente giustificata. A Hernández, la Corte ha ritenuto arbitraria la detenzione in quanto comportava un giudizio anticipato sulla responsabilità penale dell’imputato, contrario al principio della presunzione di innocenza. Ha inoltre riscontrato che l’integrità personale e la salute del detenuto sono state gravemente compromesse dalle cattive condizioni di detenzione, tra cui il sovraffollamento e l’accesso inadeguato all’assistenza sanitaria. Più recentemente, nella sentenza Jenkins , la Corte ha ritenuto che la durata della custodia cautelare possa essere eccessiva anche quando rispetta il diritto interno. In particolare, ha ritenuto che una legge che escludesse determinati reati di droga dai termini massimi per la custodia cautelare costituisse un’ingiustificata disparità di trattamento.

Queste decisioni riflettono difetti nel sistema di custodia cautelare dell’Argentina. Secondo le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani , nel 2018 solo il 53,4% dei detenuti era stato condannato. In un rapporto del 2018, l’autorità federale che tutela i diritti dei prigionieri ha affermato che l’uso della custodia cautelare è “esteso e sistematico” nel paese. Sebbene ciò possa avvenire in altre giurisdizioni, è particolarmente grave in Argentina. Gli esperti stimano che, nel mondo, circa un terzo dei detenuti sia in custodia cautelare.

Questa pratica sovverte la logica della custodia cautelare: salvaguardare i procedimenti assicurando che gli imputati non scappino o ostacolino in altro modo i processi. Nella causa Romero Feris , la Corte Interamericana ha sottolineato che tali rischi procedurali devono fondarsi su fatti concreti e criteri oggettivi, e non possono consistere solo in pretese speculative o astratte. La gravità del presunto reato da sola non è una giustificazione sufficiente per la custodia cautelare.

Oltre ad essere illegale, l’uso eccessivo della custodia cautelare aggrava il sovraffollamento e le precarie condizioni carcerarie, un altro grave problema in Argentina che è stato evidenziato dalla Corte interamericana di Hernández . Il rapporto del 2018 sopra citato avverte che il sovraffollamento, derivante da un costante aumento del numero di detenuti, costituisce una grave violazione dell’obbligo dello Stato di garantire adeguate condizioni di detenzione. L’anno scorso, il Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani ha emesso un’allerta di emergenza riguardante il sistema carcerario. Nel 2017, il Comitato contro la tortura aveva esortato l’Argentina a “[r]raddoppiare gli sforzi per ridurre il sovraffollamento nei luoghi di detenzione”.

Le ONG per i diritti umani sostengono che l'uso eccessivo della custodia cautelare è in parte spiegato dai ritardi nel processo penale. La custodia cautelare maschera l'incapacità dello Stato di condannare i trasgressori entro un termine ragionevole, dando l'impressione di una pronta risposta al crimine.

La Corte Suprema argentina ha recentemente affrontato la questione dei ritardi nei procedimenti penali. Nel dicembre 2019 ha stabilito in Farina che un ricorso durato oltre quattordici anni ha superato ogni standard di ragionevolezza. Come ha osservato la Corte, si tratta di un problema diffuso. Mentre gli esperti concordano sul fatto che i procedimenti penali in Argentina richiedono troppo tempo, mancano statistiche accurate e complete. Anche la durata varia notevolmente a seconda del tipo di reato. I casi di corruzione, ad esempio, durano circa quattordici anni .

Naturalmente, le riduzioni della durata del procedimento penale non possono essere ottenute a scapito dei diritti degli imputati ad una difesa adeguata. Significativamente, lo stesso giorno in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata a Farina , ha emesso altre due sentenze che confermano il diritto ad un'ampia revisione delle sentenze penali in appello, anche quando il diritto interno non prevede tale procedura. Nella sentenza PSM ha ritenuto, per la prima volta, che tale diritto debba essere immediatamente concesso dai tribunali di grado inferiore, senza che sia necessario che ciascuno ottenga una pronuncia della Suprema Corte che lo riconosca. Tale requisito può rallentare il procedimento di ricorso. In Rojas, la Corte ha sottolineato che le corti d'appello devono esaminare tutti gli aspetti di una sentenza che può essere rivisto, cioè tutto ciò che non riguarda esclusivamente il dibattimento orale, compreso il modo in cui sono state valutate le prove. A Rojas, la Corte Suprema ha annullato la sentenza di due imputati che erano stati detenuti rispettivamente per oltre quattordici e undici anni, senza una sentenza definitiva.

Si spera che questa serie di sentenze enfatiche porti ad affrontare con urgenza queste questioni