Daniele Dal Moro | Spunta un video clamoroso: beccato così dalle telecamere [VIDEO]

L’ex tronista Daniele Dal Moro compie un passo falso: il suo gesto smentisce le confidenze a beneficio di Antonino Spinalbese.

L’ex gieffino Daniele Dal Moro è tornato a rimpolpare il cast del “GF Vip” dopo la sua precedente nel format risalente al 2019. Lo schivo veronese ha affrontato le prime settimane nel reality volando sotto ai radar, ed affidandosi alle premure di Elenoire Ferruzzi.

Dopo la strigliata motivazionale di Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro ha fatto emergere anche i lati rocciosi del suo carattere, giungendo allo scontro aperto con l’icona LGBTQ, rea di aver male interpretato la natura del rapporto.

Nelle ultime ore, inoltre, Daniele Dal Moro sembra concordare con Antonino Spinalbese nella valutazione della compagna Nikita Pelizon. Secondo l’hair stylist, l’influencer sta attuando in Casa una precisa strategia, e l’apparente leggerezza di Nikita urta la sua suscettibilità. Daniele Dal Moro ha concordato con la sua lettura, salvo poi compiere un gesto assai ambiguo…

Daniele Dal Moro sotto osservazione: da che parte sta veramente?

Antonino Spinalbese non perde occasione di sparare a zero su Nikita Pelizon. Il parrucchiere serba per l’influencer un’istintiva antipatia, e lo ha rivelato senza mezzi termini a Daniele Dal Moro attorno all’isola della cucina.

“Non la sopporto. Ti giuro, è più forte di me!“, è sbottato Antonino al passaggio di Nikita. “Mamma mia! Io ti giuro, mi sforzo da morire, io non ce la faccio… Io non sono per niente furbo…“. Daniele Dal Moro ha concordato: “Eh, lo so. Sì, ha fatto un paio di discorsi strani anche a me…“.

Amo vedere come Bigodino soffre alla presenza di Nikita.

Proprio gli si ribolle il sangue e gli prudono le mani.

🤣🤣🤣🤣

Che inutile idiota.#gfvip #gfvip7 https://t.co/ZxMFzLlTdi — Opinioni a GoGo (@opininioni_gogo) November 2, 2022

In separata sede, però, Daniele Dal Moro ha dimostrato di serbare per Nikita impeti di affetto discreti ma significativi. Durante in incontro casuale in cucina, l’ex tronista le ha sfiorato la mano con intenzione, ricercando inequivocabilmente il contatto. Il suo comportamento ambiguo, e la discrepanza tra le parole e i fatti solleva molti dubbi in rete…

Daniele :”eh sì anche a me non fa impazzire il suo modo, mi ha fatto anche certi discorsi strani” Invece un po’ di minuti prima in cucina 🤡 : ( NON ACCOSTATE PIÙ NIKITA A QUESTO INDIVIDUO…ANCHE BASTA!.. )#gfvip #nikiters pic.twitter.com/ytwGB1lhh7 — Bästa drämæ 🦄(bye bitch)👑 (@boh2378) November 1, 2022

I più maliziosi potrebbero pensare che Daniele Dal Moro stia attuando a sua volta una strategia ben congegnata. Da un lato, infatti, avvalla le lamentele di Antonino Spinalbese, e dall’altro non si preclude un rapporto sereno con Nikita. Voi che idea vi siete fatti?

