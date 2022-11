concluso-il-digital-innovation-days-2022:-tre-giorni-per-capire-il-futuro

Attesa e partecipata l’ultima edizione del Digital Innovation Days, con più di 180 relatori e oltre 1500 spettatori, per tre giorni ricchi di eventi e tavole rotonde con i protagonisti dell’innovazione digitale.

Per il secondo anno di fila in forma phygital, dal vivo presso il Talent Garden Calabiana di Milano, e in live streaming sulla piattaforma dedicata, quest’ultima edizione, dal titolo “Human for future”, ha posto l’accento sulle due anime dell’evento: da un lato l’innovazione tecnologica, dall’altro l’importanza di rimettere le persone al centro. Diversi i temi che hanno animato gli incontri, dal gender gap all’inclusione, il benessere umano, la sostenibilità e la transizione ecologica, insieme alle ultime novità dal mondo dell’innovazione, come Metaverso, NFT e Gaming per capire come stanno cambiando la nostra realtà sociale, economica e lavorativa.

A fare da protagonisti, alternandosi, dal vivo, tra il palco della sala principale e delle diverse sale tematiche di E-commerce, Influencer Marketing, Social Media e Web Marketing, e online, tra le sale dedicate all’innovazione, alla sostenibilità, all’informazione, e al fintech, speaker selezionati tra gli opinion leader più influenti dei relativi settori. Insieme all’organizzatore Giulio Nicoletti, ne incontriamo alcuni, durante la prima giornata di lavori.

