Barbanera di domani 3 novembre: le stelle di domani dei segni dello zodiaco. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Clima di complicità grazie alla Luna in sestile. Siete circondati da persone carine, pronte a darvi una mano e a regalarvi input preziosi al lavoro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Protetti dagli astri, siete nella condizione ideale per osare: è il momento di dare il via a quel progetto un po’ folle che da qualche tempo vi stuzzica.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Rapporto sincero e complice con il partner, vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondere.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Decisi a puntare più sui flirt che sulle storie serie, state dando di voi un’immagine frivola e superficiale che non vi corrisponde affatto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L’importante è non chiedere troppo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dalla vostra il bel trigono della Luna, che vi regala buonumore e desiderio di contatti umani. Disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Luna e Saturno in quadratura al vostro segno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate: la vita è cambiamento, guardate avanti.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Giornata dispendiosa sia in termini economici sia di energie. Se chiedeste aiuto al vostro team riuscireste a fare tutto prima e a farlo meglio!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Al lavoro rendete il doppio da soli, liberi di seguire il vostro ritmo e i colpi di genio che di tanto in tanto vi si affacciano alla mente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Procedete un po’ a rilento rispetto ai ritmi della giornata. Vi manca la motivazione e non trovate lo spazio per esprimere le vostre potenzialità.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 3 novembre: le stelle di domani dei segni dello zodiaco scritto su Oroscopo Più da Redazione.