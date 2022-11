RAI, caso Remigi | Catena di disastri: “Lo ha fatto anche a me”

Ennesima bufera RAI sul caso Remigi: parla il noto volto di Mediaset, lo scandalo televisivo non si arresta.

Negli ultimi giorni il programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” è stato investito dalla tempesta perfetta. Complice una segnalazione scandalosa da parte del TG satirico “Striscia la notizia”, la conduttrice ha dovuto compiere una scelta molto difficile e sofferta.

Si tratta dell’allontanamento dal noto format dello storico Memo Remigi in seguito al presunto palpeggiamento di quest’ultimo ai danni dell’affetto stabile Jessica Morlacchi. Serena Bortone ha annunciato con sobrio rammarico i provvedimenti della produzione, cercando di minimizzare le polemiche al riguardo, ma un noto volto di Mediaset ha nelle ultime ore soffiato sulle braci…

RAI: parla Anna Pettinelli, considerazioni amare sul “caso Remigi”

La conduttrice televisiva e radiofonica Anna Pettinelli è una navigata conoscitrice del mondo dello spettacolo, e ha deciso di esprimere la sua solidarietà a Jessica Morlacchi. In parallelo, ha sviscerato la sua esperienza sul tema delle molestie, condannando senza appello Memo Remigi e l’atmosfera di omertà che permea l’intera tematica.

Anna Pettinelli ha tuonato su Instagram: “Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o! Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social, Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio.“. La conduttrice ha inoltre confessato: “È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo…“.

Il volto di “Amici” ha infine invitato le vittime di molestie a reagire, e a denunciare alle Autorità: “Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento il molestatore in questione nega recisamente…“.

L’affondo, per quanto brutale, solleva ulteriormente il velo su una problematica molto diffusa nel mondo dello spettacolo. La visibilità, infatti, rappresenta spesso un deterrente per la denuncia, in quanto gli scandali derivanti possono stroncare intere carriere faticosamente costruite.

Dal canto suo, Jessica Morlacchi ha commentato: “Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme, ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita…”.

