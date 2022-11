Oroscopo Branko di mercoledì 2 novembre: fortuna e salute di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna è afflitta e tutto indica che oggi non sarete di buon umore, anche se fate comunque il possibile per non mostrarlo agli altri. Quasi tutto questo è legato a ricordi tristi o spiacevoli del passato, in ambito familiare o sentimentale. A volte cercherai di essere solo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È una buona giornata per viaggiare o almeno uscire dal tuo solito ambiente. Devi allontanarti dai problemi e dalle cose di tutti i giorni, anche a volte vorrai stare da solo. Sarà anche una grande giornata per lo sport e l’attività fisica in generale, ideale per liberare la mente e ritrovare l’ottimismo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Per te la festa che celebriamo in questi giorni è anche legata alla morte, ma in questo caso la morte di un passato doloroso o triste nel campo dei sentimenti, il lasciar andare i legami e l’allontanarsi dalla tristezza o dalle preoccupazioni per lasciare il posto a un momento più felice e in cui molti sogni diventano realtà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La vicinanza dei tuoi cari, di coloro che vivono con te o ti sono vicini e anche di coloro che sono partiti per una vita migliore, la cui festa si celebra oggi, ti consolerà e ti solleverà il morale, ti aiuterà a vedere che la tua vita ha un significato e ci si aspetta molto da te, hai una missione che ti renderà felice e loro ti aiuteranno a raggiungerla.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti sentirai come un imperatore dentro la tua famiglia, che governi o influenzi potentemente, ma soprattutto colui che ami e per il quale daresti tutto. Avrai una giornata felice anche se non andrà come vorresti. Nel pomeriggio, o verso la fine della giornata, vivrai dei momenti nostalgici.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La vicinanza dei vostri cari vi permetterà di vivere oggi una giornata più rilassata o con più serenità interiore, dimenticando per un attimo le rigide regole che governano la vostra vita e dando maggior risalto al cuore. Avrai una giornata felice, o nel peggiore dei casi, lontano dai precetti e dagli obblighi della tua vita quotidiana.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Agli occhi degli altri, oggi avrai una giornata piena di armonia e benessere, e la fortuna sembrerà accompagnarti in ogni tuo passo. Tuttavia, non è così che ti sentirai dentro e mentre gli altri festeggeranno con te un giorno felice o una riunione di famiglia, una sensazione di malinconia si susciterà nel tuo cuore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti aspetta una giornata piacevole e felice, anche fortunata, adesso, molto lontana da come avresti voluto che fosse o da cosa avresti voluto fare davvero. Nonostante tutto, e anche se ti sentirai legato a una serie di atti o situazioni che non avresti scelto, alla fine avrai una giornata uguale o migliore di quella che avevi pianificato.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sarà un giorno eccellente per coltivare le tue relazioni più intime, siano esse familiari o di amicizia. Ma in aggiunta, potresti anche ricevere una piacevolissima sorpresa da qualcuno che ami molto e che tornerà nella tua vita inaspettatamente, di persona o attraverso i telegiornali. La fortuna arriverà grazie alle relazioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Anche se non è tua intenzione, non sarai in grado di evitare che questo sia un giorno di preoccupazioni o preoccupazioni per te. Alla nostalgia per la memoria dei cari che se ne sono andati, si aggiungeranno anche alcune preoccupazioni legate all’economia o ad altri tipi di questioni materiali. È un giorno triste, ma tutto sarà temporaneo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Hai sempre la tendenza a percorrere una strada diversa da quella che di solito sceglie la maggioranza, e la stessa cosa ti accadrà oggi, dal momento che affronterai altre questioni molto diverse da quelle che interesseranno quasi tutti. In ogni caso per te non sarà una brutta giornata, anche se è vero che ti sentirai molto meglio al pomeriggio che al mattino.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai sempre cambiamenti importanti o alti e bassi nel tuo umore, ma per fortuna oggi devi goderti una giornata positiva con tendenza all’ottimismo, uno di quei momenti in cui vedi che il percorso della tua vita è chiaro e tutto potrebbe essere a alla portata della tua mano. Avrai voglia di fare cose e interagire.

