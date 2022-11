“nemmeno-uno-spicciolo!”:-cristina-quaranta-sbotta,-studio-gelato-in diretta [video]

La showgirl Cristina Quaranta lancia una frecciatina velenosa all’ex compagna di avventura: gelo tra gli spettatori del reality.

La soubrette romana Cristina Quaranta ha approfittato della sua esperienza al “GF Vip 7” per emergere nuovamente nel mondo dello spettacolo dopo anni di assenza dalle scene. L’ex volto di “Non è la RAI”, infatti, ha scelto di dedicarsi interamente alla figlia, dedicandosi ad occupazioni ben più modeste.

La ballerina ha gestito per tempo due lavori in contemporanea: negoziante di giorno, e cameriera ai tavoli in un noto locale romano di sera. La sua recente esperienza nel format di Canale 5 le ha regalato parimenti nuovi follower e inevitabili detrattori. A segnare però irrimediabilmente il suo destino al “GF Vip 7” è stato l’atteggiamento di aperta ostilità nei confronti di Nikita Pelizon, da settimane pupilla del pubblico.

Anche durante l’ultima puntata del format la showgirl si è scagliata contro un’ex compagna di avventura, provocando la replica piccata della rete…

Cristina Quaranta non si trattiene: “Fa una terapia, sono gli ormoni…”

La puntata del “GF Vip 7” a tema Halloween ha disseminato tra i concorrenti prevedibili dissapori e rinvangato vecchie amarezze tra di loro. Un particolare filmato circa Carolina Marconi, in cui il montaggio evidenziava le sue frequenti liti con le coinquiline, ha fatto infuriare la Vippona, già reduce in passato dalla medesima esperienza televisiva.

Carolina ha infatti biasimato Alfonso Signorini per aver mandato in onda la clip, chiarendo: “Tu dici di volermi bene? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi. Sono al GF per dimostrare che una donna dopo il tumore può tornare a vivere, quanto me ne può fregare di litigare per queste cose? Una cosa che non sopporto è la falsità. sS io faccio qualcosa, lo faccio con il cuore e me ne posso benissimo andare stasera dal GF, vado via…“.

Il conduttore ha quindi precisato: “Abbiamo già parlato del tumore e probabilmente ne parleremo ancora, ma tu sei in questa casa, e per forza di cose avvengono dinamiche tra voi…“. Alfonso Signorini si è poi rivolto a Cristina Quaranta, interpellandola in merito: “Devo dire che mi aspettavo una Marconi un pochino più dolce… Però ha un bel carattere, Carolina, eh?“. Cristina Quaranta ha risposto con un sorrisino indecifrabile: “Eh, ma fa una terapia… Sono gli ormoni…“. La battutina ha infiammato il web, provocando un tracollo di consensi dell’ex Vippona.

Un utente commenta indignato: “Una donna che fa queste battute di mer*a non dovrebbe prendere nemmeno uno spicciolo e tornare nel ristorante“. Come sovente accade, Carolina Marconi avrà modo di visionare il materiale che la riguarda solo dopo la sua sortita dal reality… Quale sarà la sua reazione davanti alla stoccatina morale di Cristina Quaranta?

