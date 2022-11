MONSTERLAND, ECCO LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI TICKETSMS SUI MAXI SCHERMI DI ROOF VIDEO DESIGN

Presenti in ventimila a Ferrara per l’evento di Halloween più importante per il mondo del clubbing. L’iniziativa di TicketSms, che sponsorizza il maxi schermo di Roof Video Design. L’ installazione digitale grazie a sensori di movimento ha permesso agli utenti di scacciare orde di pipistrelli glow, spostare zucche cadenti in stile wireframe e fittissime ragnatele

Se Halloween è considerato il Capodanno d’Autunno, da anni Monsterland è diventato il festival di Halloween per antonomasia: quella che si è vissuta il 31 ottobre alla Ferrara Fiere Congressi è stata la dodicesima edizione di un festival pensato dal mondo del clubbing per far divertire migliaia di giovani, quasi 20 mila quelli presenti l’altra sera al Monsterland Halloween Festival che si è sviluppato su un’area di 20 mila metri quadrati, con cinque stage musicali (Horror Warehouse, Apocalypse Stage by Uncode, Psycopath Stage, The Witch Forest e Red Bull Tour Bus) e sul palco artisti del calibro di Fabri Fibra e Jeff Mills, one-night di riferimento quali Mamacita, Random? Una Festa caso; ma anche un horror luna park, aree food e make up e tantissimi effetti speciali.

Un one-day festival nel vero senso della parola, un’esperienza globale nella quale la musica è una parte del tutto, anche perché per partecipare era necessario un costume, una maschera o un minimo di trucco a tema. Rivenditore ufficiale dei biglietti della serata è stato TicketSms, che ha deciso anche di animare la serata, dedicando un intero ledwall interarrivo di (12 metri per tre) a tema Hallowen realizzato in collaborazione di Roof Video Design, studio creativo digitale multidisciplinare focalizzato sulla creazione di videodesign, installazioni interattive e 3D (dal campo del Live Entertainment, Concerti, TV fino agli spettacoli teatrali). L’intera installazione digitale grazie a sensori di movimento ha permesso un’esperienza condivisa in tema halloween dove gli utenti hanno dovuto scacciare orde di pipistrelli glow, spostare zucche cadenti in stile wireframe e fittissime ragnatele.

Così, ancora una volta TicketSms si è confermata ai vertici nazionali nei servizi di rivendita di biglietti paperless, di ieri l’annuncio che sarà partner dell’evento per i prossimi quattro anni.

Ticketsms è una start up nata nel 2018 a Bologna dall’idea di due giovani imprenditori: Andrea Vitali, 38enne di Petritoli (in provincia di Fermo) e Omar Riahi, 33enne di Catania. Oggi TicketSms è il primo operatore italiano ad aver recepito la normativa sul secondary ticketing in modo totalmente innovativo per gli utenti. Anche grazie a queste recenti innovazioni, la crescita aziendale è stata verticale. TicketSms ha una trentina tra dipendenti e collaboratori, l’headquarter è a Bologna, ma l’operatività è diffusa in tutta Italia. I numeri sono enormi, con la ripartenza degli eventi le richieste sono triplicate in poche settimane. In tutto, l’azienda ha venduto dalla sua fondazione oltre 6.000 eventi, a cui hanno partecipato 1,5 milioni di persone. I locali e le discoteche convenzionate sono 800, ma ben 30 mila sono gli operatori del mondo delle pr e i promoter registrati. Grazie all’ultimo upgrade, la piattaforma di TicketSms è disponibile in sette lingue e si è aperta ai mercati esteri con la multivaluta.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – LA TECNOLOGIA DIETRO TICKETSMS

La Suite di TicketSms è la selezione di applicativi per la pianificazione, la vendita, la gestione e la promozione degli eventi. La gestione di ogni evento è su cloud e si basa sulla piattaforma “Mind”, dalla quale poi sono accessibili strumenti che controllano i dati: Strategy, Pay, Access, Space e Virtualplace. Il tutto all’interno di un sistema certificato da Siae e Agenzia delle Entrate. Con il biglietto nominale, inoltre, TicketSms combatte il dannoso fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita a prezzi maggiorati dei titoli di accesso acquistati.

MIND Mind è una piattaforma di ultima generazione, intuitiva e sicura che consente di gestire in totale autonomia tipologie di biglietti, team e tutti i servizi aggiuntivi, supportando così gli organizzatori che possono monitorare in tempo reale ogni flusso di vendita della loro rete.

ACCESS Access è il sistema della TicketSms Suite dedicato al controllo accessi. Permette di gestire in sicurezza e autonomia gli ingressi all’evento attraverso una sola applicazione, sia online che senza connessione internet, registrando porta e orario di accesso di ogni singolo utente. È utile anche negli accreditamenti per stampa o vip, che possono essere accolti nel momento esatto del loro ingresso.

PAY Pay di TicketSms è una soluzione all in one e on-site. Dai punti vendita ai botteghini, integra il normale Pos con l’innovativo sistema di identità digitale di TicketSms. Offre un sistema di emissione di titoli di accesso che comprende una stampante di ultima generazione, lo schermo di cortesia per il cliente e il lettore di carte per il pagamento cashless ed è capace di emettere più di quattro ticket al secondo con la possibilità di scansionare documenti. È lo strumento ideale per discoteche e club, è integrabile con funzioni collegate anche alle casse o alla rivendita di ulteriori servizi all’interno del locale.

STRATEGY Strategy è il Crm, customer relationship management (il gestore dei dati della clientela), di TicketSms. Sfrutta algoritmi di automazione, costantemente migliorati da funzionalità di machine learning, impiegati per la gestione della comunicazione digitale. Serve per attivare rapporti di marketing tra organizzatore e chi ha comperato i ticket.

VIRTUAL PLACE Virtualplace trasforma ogni venue in uno spazio 3D: dalla scelta del posto con visuale soggettiva in VR a tour virtuali interattivi con realtà aumentata. I clienti hanno così la possibilità di comprendere in fase di acquisto, durante la scelta del posto, quale sarà l’esatta visuale di cui godranno durante l’evento: la scansione produce un modello tridimensionale della venue realistico, conservando le proporzioni degli ambienti e degli elementi che ospitano. Il tour virtuale può essere personalizzato dall’organizzatore con file audio e video, PDF e approfondimenti, attraverso una selezione di punti di interesse dislocati all’interno della venue, con la possibilità di implementare anche modelli 3D.

ROOF, con sede a Bologna, è leader nel campo della produzione video di eventi live, attraverso 15 anni di attività con centinaia di produzioni nazionali ed internazionali e la costante ricerca di soluzioni visive innovative.