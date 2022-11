Antonino Spinalbese sotto accusa | Linciaggio shock: ” Mi vergogno”

Ancora guai per Antonino Spinalbese: dopo la dolorosa confessione, scatta il linciaggio sui social. La replica è da applausi.

Anche i reality televisivi permettono talvolta di conoscere nel profondo le vite e i drammi più pesanti dei loro protagonisti, come accaduto poche ore or sono all’hair stylist Antonino Spinalbese. Accantonati momentaneamente i suoi flirt con Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà, il parrucchiere del “GF Vip 7” ha condiviso con il pubblico del format un tragico lutto che ha segnato la sua adolescenza.

Alcuni utenti in rete, però, hanno ironizzato sulla sua perdita, arrivando persino a gioire della sua perdita. La sorella di Antonino Spinalbese ha replicato con ferma severità, bloccando le ingerenze degli haters nella loro vita privata e familiare.

Antonino Spinalbese: “Quel dolore non potrà mai passare”

Incalzato dagli autori, Antonino Spinalbese ha narrato i suoi ricordi circa la figura paterna, morta suicida quando il figlio era alla soglia dei diciott’anni. “Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione, perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cosa mi fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare…“.

Nonostante l’ampia solidarietà manifestata dal pubblico a casa e dalla rete, alcuni haters hanno spinto la loro antipatia per Antonino Spinalbese a livelli inqualificabili. Alcuni di essi hanno persino cinguettato su Twitter: “Si è meritato di perdere il padre“. Lucia Spinalbese, sorella dell’hair stylist, ha deciso di tutelare il celebre fratello, replicando con fermezza: “Solitamente cerco sempre di non esprimere certi miei pareri onde evitare disguidi, ma a tutto c’è un limite.“.

Ha poi concluso: “Mi vengono i brividi a leggere determinate cose, e mi rendo conto di quanta cattiveria c’è nel mondo. (…) Una cosa così delicata non va augurata a nessuno. Mi vergogno io per te“.

Talvolta le simpatie e antipatie nei salotti televisivi tendono a infiammare gli animi degli spettatori oltre i limiti della decenza, sfociando in veri e propri sciacallaggi sulle loro vicissitudini personali. Non possiamo che concordare con Lucia Spinalbese.

