“Tu sei str*nza!”: provocazione gravissima al GF Vip, ripicca dopo l’intimità [VIDEO]

La love-story in casa GF Vip ha dei risvolti del tutto inaspettati: dopo la parentesi “hot”, scatta la provocazione astuta.

La lunga prigionia mediatica dei Vipponi più spiati d’Italia sta creando nuove dinamiche nella casa di Cinecittà, e nuove coppie sbocciano nel reality di Canale 5.

Dopo i buchi nell’acqua di Elenoire Ferruzzi, dapprima legata a Luca Salatino, e poi a Daniele Del Moro, è toccato ai giovani Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche il desiderato Antonino Spianalbese sembra aver sciolto le ultime riserve sulla compagna Sofia Giaele De Donà, e i due si sono concessi momenti di bollenti effusioni sotto le coperte…

Nelle ultime ore Sofia Giaele ha dettato il resoconto dell’intimo rendez-vous ai compagni, ma l’esito della confessione si rivelerà del tutto imprevedibile…

GF Vip: Sofia Giaele schernisce Antonino, Antonella la punge sul vivo

Nonostante il suo iniziale interesse per Ginevra Lamborghini, precocemente epurata dal gioco, Antonino Spinalbese ha finalmente ceduto alle lusinghe di Sofia Giaele De Donà. La modella veneta ha giocato d’astuzia, coinvolgendo il compagno in un gioco serrato di sguardi e provocazioni. E, dopo le illazioni di opinioniste ed ex compagni di avventura, è riuscita infine a dimostrare la reciprocità della loro attrazione.

A qualche ora dal testa a testa infuocato, Sofia Giaele e Antonino hanno raggiunto i compagni in giardino, e l’hair stylist si è informato scherzosamente: “Giaele, sei soddisfatta? Cioè, del rapporto che abbiamo avuto…“. La modella, tutt’ora sposata con Bradford Beck, lo ha gelato: “Insomma… Non molto. Potevi fare molto di più. Le coperte non sono state così tanto montagne russe. Wilma ha detto che ha visto le montagne russe…“.

Antonella Fiordelisi ha interloquito con tono malizioso: “Farà di meglio Brad con le modelle, tranquilla!“. Il matrimonio di Sofia Giaele De Donà col marito Bradford Beck appare in effetti assai atipico, e la coppia vive il loro amore in totale libertà e assenza di dettami monogami. Carolina Marconi, presente alla scena, ha commentato ridendo all’indirizzo di Antonella: “Che str*nza!“, ma lo scambio di battute ha scatenato l’ilarità dell’intero gruppo.

Antonino: “Giaele ti senti soddisfatta del rapporto che abbiamo avuto?” 👀 Giaele: “Insomma. Non molto, potevi impegnarti un po’ di più… Le coperte son state troppo poco montagne russe” Antonella: “Vabbè farà di meglio Brad con le modelle tranquilla” ☠️#gfvip pic.twitter.com/E1C86w38ca — soleilandia 🎃 (@sisonokevin) October 30, 2022

Se, da un lato, il rapporto tra Sofia Giaele e Antonino è sul punto di decollare, quello tra la modella e il marito statunitense potrebbe naufragare a causa dell’eccessiva esposizione mediatica del flirt. Tutto fa supporre che ne vedremo delle belle…

