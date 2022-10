rivelazione-incredibile-a-edoardo-donnamaria,-bufera-sul-rapporto-col-vip:-“mi-ha-scritto!”-[video]

Edoardo Donnamaria riceve una confessione spiazzante: prima di lui, il contatto con il celebre VIP italiano.

Anche la settima edizione del “GF Vip” ha favorito la nascita di relazioni più o meno probabili nella casa di Cinecittà. Ad aprire le danze sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, dopo l’iniziale flirt, sembrano aver trovato un momentaneo equilibrio di coppia.

Nonostante qualche provocazione indirizzata ad Antonino Spinalbese da parte di Antonella, il volto di “Forum” sembra intenzionato a investire sul rapporto. Nelle ultime ore, però, la spadaccina salernitana ha rivelato al compagno e a Sofia Giaele De Donà di aver ricevuto le avances di un personaggio famosissimo…

Confessione bomba a Edoardo Donnamaria: prima di lui…

Se il 2022 si è rivelato un anno cruciale per gli equilibri dell’intero globo, anche il settore del gossip ha vissuto in Italia un momento aureo. Parliamo della chiacchieratissima rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo un ventennio di inossidabile matrimonio.

I rumors hanno completamente travolto la conduttrice e l’ex capitano della Roma, trascinando anche i figli nella bufera mediatica. Il contenzioso legale tra i due si preannuncia infuocato, e Antonella Fordelisi ha gettato altra benzina sul fuoco.

Senza far riferimento a nessun lasso temporale specifico, la spadaccina ha rivelato ai compagni Edoardo e Sofia Giaele: “Totti… Mi ha scritto, Totti!“. L’atleta è poi scoppiata a ridere, nascondendo il viso sulla spalla di Edoardo Donnamaria, e coprendosi la bocca con una mano.

La rivelazione in diretta televisiva potrebbe rappresentare una potenziale bomba per l’ex calciatore. La clip incriminata, infatti, è diventata in breve tempo virale, e il suo contenuto sarà con ogni probabilità giunto alle orecchie di Ilary Blasi.

Non sappiamo se la rivelazione di Antonella Fiordelisi possa essere supportata da prove incontrovertibili, ma è probabile che Alfonso Signorini scelga di indagare a fondo in merito. Lo scoop in effetti è molto succoso, e potrebbe segnare una variabile formidabile nella pratica del milionario divorzio tra le due star.

Noooooo Antonella ha detto che Totti le ha scritto e subito hanno censurato nooooooo #GFvip — letteralmente alla frutta (@marydramaa) October 30, 2022

Non resta che attendere gli sviluppi del caso: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a occupare le principali colonne dei rotocalchi scandalistici, e anche i loro trascorsi più intimi sono ormai dati in pasto all’opinione pubblica.

