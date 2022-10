Oroscopo Branko di martedì 1 novembre: domani super giornata, ecco per chi

Oroscopo Branko di lunedì 31 ottobre: domani giornata di alti e bassi, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Devo avvertirti che la giornata non andrà come ti aspettavi o pianificato, anche se ciò non accadrà a causa tua ma piuttosto a causa del tuo partner o di una terza persona. C’è il rischio di tensioni o litigi familiari e la cosa migliore che puoi fare è prendere le cose con calma, anche se questo non è il tuo modo di essere. Devi farti i complimenti per la tua energia! Si parla molto dell’esplosività a cui è associato il tuo segno, ma non sei abbastanza elogiato per la qualità dell’iniziazione che porta e senza la quale il nostro pianeta non potrebbe sopravvivere. Hai la capacità di innescare atti di iniziazione negli altri e, se avvicinato con la giusta intenzione, questo può in effetti cambiare il mondo. L’allineamento in gioco oggi ti offre un contesto meraviglioso in cui agire per il bene superiore.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata non inizierà bene per te e ti sentirai piuttosto triste o incline alla malinconia, a torto oa ragione. Ma non devi preoccuparti perché dal secondo tempo cambierà tutto e alla fine finirai per sentirti molto più felice ed emozionato, soprattutto dopo una piacevolissima sorpresa. Il tuo carattere affettuoso tirerà fuori il meglio da chi ti circonda. La tua compassione e la tua volontà di stare con gli altri qui e ora illumineranno la vita di coloro che tocchi. Per mantenerti in una direzione sana e positiva, guarda a te stesso ogni giorno e assicurati di avere ciò di cui hai bisogno per sentirti al meglio. Questo molto probabilmente significa stare lontano dai latticini e fare l’esercizio di cui il tuo corpo forte ha bisogno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ottima giornata per coltivare relazioni di ogni tipo, sia personali che lavorative, otterrai facilmente ciò che cerchi dagli altri e risplenderai tra chi ti circonda. E sarà anche il momento ideale per uscire dal tuo ambiente abituale, fare un viaggio o sperimentare qualcosa di nuovo. A volte puoi avere difficoltà a prestare attenzione al messaggio principale, e ora potrebbe essere una di quelle volte! C’è molta eccitazione sul pianeta in questi giorni: molte persone vogliono fare del bene per contrastare il grande dolore che tutti abbiamo provato nell’ultimo anno. Il tuo compito è fare del bene a te stesso: al tuo corpo, alla tua mente, alla tua casa. Concentrati su te stesso e sarai in una posizione migliore per unirti ai tuoi pari sul pianeta e lavorare per il bene superiore delle nostre società.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Quando ti aspetti una giornata nostalgica o triste, invece, all’improvviso ti ritrovi con una giornata molto più felice di quanto avresti immaginato, con sorprese estremamente piacevoli e avrai notizie da una delle persone che ami di più, che non ti aspettavi affatto. . E alla fine sarà una giornata meravigliosa. Sarai in grado di fare molto del bene per coloro che ti circondano durante questo periodo di intensa energia celeste. Non devi guardare oltre la tua vita quotidiana per apportare montagne di energia benefica al pianeta. Hai il dono di relazionarti con gli altri e di suscitare ciò che pensano e sentono, e poi vedere il meglio in questo. Mantieniti vivo e disposto a impegnarti tenendo presente una dieta molto sana ricca di prodotti freschi.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questo sarà uno dei segni più fortunati della giornata, probabilmente il più fortunato. Ti sentirai pieno di vitalità ed entusiasmo, che tu abbia ragione o anche se non lo sei, ma ti aspettano anche esperienze ed eventi estremamente felici su cui, in molti casi, non hai contato. Lascia fare al destino. Ti sentirai molto utile nelle prossime settimane! Utile per gli altri ma, cosa ancora più importante, connesso in modo vitale alla tua stessa vita in modo propositivo. Regalati ciò di cui hai bisogno in termini di salute e benessere per vivere davvero al meglio questo periodo. La configurazione planetaria indica un momento per riflettere su ciò che metti nel tuo corpo, perché sai che sperimentare le conseguenze di ciò che mangi è inevitabile.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi c’è il rischio che tu viva questa giornata in modo triste o malinconico, e quando gli altri si divertono, invece, sei abbandonato all’introversione o alla tristezza. Inoltre, ti verranno in mente brutti ricordi legati alle avversità della vita sentimentale, oppure mediterai su ciò che vorresti avere e non avere. Fai ciò che conti riducendo lo zucchero trasformato e altri “no-no’s” dietetici. L’energia con cui dovete lavorare sembra un po’ debole con l’allineamento planetario oggi. Reagisci su un piano elevato alla forza commovente di questi transiti e potresti sentirti psicologicamente esausto. Nel tuo inconscio stanno succedendo così tante cose e non c’è mai abbastanza tempo per concentrarti. Assicurati di riposarti a sufficienza e di seguire una dieta rigorosamente conservativa a base di prodotti freschi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In linea di principio, questo è un giorno che può essere molto positivo per te, con speranze che si realizzeranno a livello personale. Ma devi stare attento perché tutto ciò potrebbe crollare a causa di una forte discussione o di un conflitto familiare, quindi se vedi che le cose si scaldano, devi fare tutto il possibile per portare la pace. La spinta a fare ciò che è giusto per te e per gli altri sarà molto forte questa settimana e per i mesi a venire. La raccolta dei pianeti fa trasformare il tuo codice morale interno da pastello a neon e vorrai esprimere il tuo amore per la rettitudine in molti modi. Non trascurare in alcun modo il tuo corpo durante questo periodo. Il riposo di cui hai bisogno, la dieta sana, l’affetto che vuoi dare e ricevere sono tutti di vitale importanza ora.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ultimamente le questioni di cuore stanno acquisendo un’importanza enorme per te, anche se non è affatto insolito considerando la tua personalità passionale e vulcanica. Ma devi essere paziente e prendere le cose con calma, perché speri che questo sia un giorno meraviglioso e forse le cose non accadranno in questo modo. Che tu possa sentirlo consapevolmente o meno, ora stai godendo di una grande sensibilità e sarai in grado di raggiungere emotivamente gli altri in modi profondi. Potresti non aver voglia di usare questa sensibilità per qualcosa di troppo complicato, solo dare e ricevere con maggiore consapevolezza è molto di per sé. Tuttavia, devi prestare seria attenzione alla tua salute e benessere se vuoi davvero che questa energia arrivi. L’esercizio fisico è fondamentale, così come l’alimentazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ti aspetta una giornata felice ed emozionante, anche meglio di quanto pensi. I tuoi cari ti sorprenderanno e ti renderai conto di quanto ti amano. Questo sarà uno dei segni più favoriti oggi, anche se le cose non andranno come ti aspetti, ma in realtà sarà tutto molto più bello. Il modo migliore per sentire di essere sulla strada giusta – che è abbastanza importante per te – è peccare per eccesso di esercizio fisico, troppo riposo e mangiare troppa insalata! La tua salute è di grande importanza per te, soprattutto sotto l’attuale allineamento planetario, che ti consente di riposizionarti in termini di salute senza perdere alcun terreno critico nell’ambito professionale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Numerose preoccupazioni e preoccupazioni, che riguardano il lavoro, le finanze, le questioni familiari e altre cose, non ti permetteranno di goderti appieno questa giornata, anche se agli occhi degli altri potrebbe non essere evidente. È molto difficile per te toglierti dalla mente problemi e problemi in sospeso, anche se sai che non sono seri. Questa volta è meraviglioso per fare progetti speciali a casa, soprattutto perché puoi facilmente trascurare il mondo materiale nonostante il tuo amore per la bellezza e l’ordine. Considera il tuo corpo parte del tuo ambiente fisico e quando ti stanchi degli sforzi per migliorare la casa fai una pausa ed esci per fare un po’ di esercizio. L’attenzione ai vari livelli del vostro regno materiale eleva la vostra coscienza sotto la guida della formazione planetaria.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi la Luna sarà afflitta e tu sarai uno dei primi a notarlo attraverso i cambiamenti di umore e la tendenza alle emozioni negative a prendere il sopravvento su di te, soprattutto verso la seconda metà della giornata. Vivi il bello della giornata e non pensare a cose che non puoi risolvere ora. Tante idee – così poco tempo! In questi giorni ti sentirai stordito dall’attuale influenza dell’allineamento planetario. E via, verso altri regni oltre a questa esistenza terrena. C’è un’energia squisita da raccogliere dai viaggi dello spirito, ma l’effetto è buono solo quanto la tua condizione fisica. Concentrati in questo momento speciale con una dieta che include pasti freschi a base di verdure di stagione. Prodotti terrosi per una mente sana.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ti sveglierai un po’ triste per le preoccupazioni o la nostalgia sentimentale e non riceverai il nuovo giorno con molto entusiasmo, tuttavia le cose non sono come ti aspetti e alla fine riceverai una felicità che ti farà recuperare nuovamente l’illusione e ti renderai conto che molti dei tuoi dolori non hanno nulla a che fare con la realtà. Spesso c’è più di quanto sembri, anche per un’anima sensibile come te! Potresti vedere più della maggior parte degli altri, ma potresti non essere concentrato su ciò che è proprio di fronte a te. L’aspetto della giornata ci rende tutti più consapevoli di ciò che ha un valore reale per il cuore, e ciò che è solo una fantasia passeggera. È importante centrarsi durante questo periodo di espansione spirituale. Il tuo corpo, la tua salute e le tue relazioni meritano la tua attenzione focalizzata.

