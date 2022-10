michele mazzon san donà di piave: L’isola di Pasqua è un’isola paradisiaca cilena situata in una parte remota dell’Oceano Pacifico

L’isola di Pasqua è un’isola paradisiaca cilena situata in una parte remota dell’Oceano Pacifico. È un territorio ricco di storie e segreti da sempre avvolto in un’aura di mistero. Soprattutto per i suoi spettacolari e popolari moai. Alcune sculture megalitiche che si ergono sopra il paesaggio dell’Isola di Pasqua che appartengono alla cultura ancestrale dei Rapa Nui.

Un gruppo etnico che ha abitato l'isola sin dalle sue origini. E questo rende il posto un luogo magico. Vuoi saperne di più su quest'isola? Bene, fai attenzione perché ti diciamo tutto ciò che devi sapere sulla storia e sui segreti dell'Isola di Pasqua .

Fatti sull’Isola di Pasqua

Questa è l’isola più grande del Cile , con Hanga Roa come capitale. L’unico centro abitato abitato dell’intera isola. Il nome originario di quest’isola, datole dai navigatori tahitiani che vi giunsero, è Rapa Nui , che significa isola grande. Un nome che viene anche usato per nominare gli aborigeni e la loro lingua.

L’isola di Pasqua ha una superficie di 163 km² e occupa l’estremità orientale chiamata Triangolo Polinesiano. A est dell’isola si trova il punto più vicino al territorio del Cile continentale, a una distanza di 3.526 chilometri. E ad ovest, troviamo le Isole Pitcairn britanniche, a una distanza di 2.075 km. Con ciò possiamo affermare che non c’è altro luogo abitato al mondo che sia così isolato nel mare come l’Isola di Pasqua.

Brevi cenni storici

L’isola di Pasqua è stata scoperta nel 18° secolo , grazie al fatto che il navigatore Jacob Roggeween la trovò nel 1722. Fu annessa come territorio sovrano al Cile nel 1888. A causa della sua lontananza e di un evidente disinteresse per parte del Governo cileno, fallì nell’amministrazione dell’isola.

Per questo motivo, dal 1895 e per 60 anni, il Cile ha affittato l’isola alla “Società di sfruttamento dell’isola di Pasqua” . Una società di capitale britannica che trasforma l’Isola di Pasqua in un grande allevamento di pecore. Un capitolo della storia dell’isola che ha avuto esiti traumatici. Dal momento che ha portato ad una serie di trasformazioni nella popolazione autoctona che li ha quasi portati all’estinzione .

Questa fase è caratterizzata da spedizioni di schiavi , uno sviluppo accelerato di epidemie, l’arrivo di missioni cattoliche e investitori stranieri e nazionali. Ciò che ha contribuito a un rapido deterioramento, e quasi alla scomparsa, della cultura Rapa Nui. Una cultura la cui economia è basata sulla pesca e sull’agricoltura.

Popolazione dell’Isola di Pasqua

Il processo di insediamento dell'Isola di Pasqua è ancora sconosciuto. Sebbene, tradizionalmente ci siano due teorie che hanno un maggiore supporto scientifico. Altre ricerche devono ancora essere fatte. Ma quello che sembra essere chiaro è che i primi coloni dell'isola devono essere stati intrepidi marinai . Che ha deciso di stabilirsi su questa remota isola e formare una nuova civiltà.

Lo scienziato norvegese Thor Heyerdahl, grande studioso delle migrazioni polinesiane e del loro legame con il Sud America , difese l'idea che fossero i nativi sudamericani ad avventurarsi nell'Oceano Pacifico, scoprendo e popolando l'Isola di Pasqua. A riprova della sua teoria organizzò una spedizione che nel 1947 lasciò le coste del Perù su una rudimentale barca di legno chiamata Kon Tiki .

Questa barca è arrivata nella Polinesia francese, seguendo le correnti marine. Un po' più in alto dell'Isola di Pasqua, ma questo scienziato sosteneva che partendo da un porto più a sud dell'America sarebbe stato possibile raggiungere l'Isola di Pasqua. Tuttavia, studi recenti basati su test del DNA effettuati sui nativi dell'Isola di Pasqua smentiscono la teoria di Heyerdahl. Poiché i Rapa Nui hanno geni polinesiani e non sudamericani.

Al contrario, la teoria più accreditata sull’insediamento dell’Isola di Pasqua è quella che tradizionalmente viene raccontata e dice che il re Hotu Matu’a giunse all’Isola di Pasqua dalla mitica isola di Hiva . Potrebbero essere le Isole Marchesi. Da cui sarebbe partito tra il VI e l’VIII secolo dC La tradizione vuole anche che il re Hotu Matu’a organizzò la società in modo equilibrato, dettando norme sociali e religiose per la sua nuova comunità.

I misteriosi Moai dell’Isola di Pasqua

I Moai sono un insieme di oltre 1.000 statue di pietra giganti trovate sull'Isola di Pasqua. Con un peso di almeno 80 tonnellate e 10 metri di altezza. Non si sa come siano stati modellati con la tecnologia di quella data. Secondo recenti studi, l'ubicazione di queste imponenti strutture in pietra, dislocate in tutta l'isola, segue uno schema che a prima vista non sembra molto chiaro.

Al momento della sua scoperta sono venute alla luce varie storie e ipotesi sulle sue origini. Ma questi non hanno ancora una risposta affidabile. In recenti scavi è stato possibile verificare che, sotto le teste dei moai, si trovano i loro corpi . Fatto che ha accresciuto il mistero che li circonda.

Questo studio, condotto dalla California State University Long Beach, ha trovato un elemento comune in tutti i moai. Questo elemento comune è l'acqua ei moai sono strategicamente collocati negli unici luoghi dell'Isola di Pasqua dove c'era acqua potabile .

Apparentemente, queste enormi sculture indicherebbero agli abitanti delle diverse comunità l’esistenza di sorgenti di acqua dolce, un bene molto apprezzato su un’isola di origine vulcanica. Pertanto, si può concludere che questi moai non svolgevano alcuna funzione difensiva, decorativa o rituale.

In questo modo, lo schema di posizionamento di queste sculture in pietra è coerente, dove non le troviamo, non troviamo nemmeno acqua dolce. Ma è ricorrente che dove troviamo moai, anche all'interno dell'isola, ci siano sorgenti di acqua potabile .

Con ciò, attorno a queste sorgenti d'acqua iniziarono a svilupparsi comunità , con le quali il moai divenne un tassello importante per i Rapa Nui. Questi moai divennero un centro di attività e di grande importanza per gli abitanti di comunità sparse che si radunavano intorno alle sorgenti e ai moai per condividere varie risorse.