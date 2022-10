lula,-nuovo-presidente-del-brasile:-“deforestazione-zero-dell’amazzonia-e-lotta-alla-fame”

Con il 50,90% dei voti (60.345.999) ottenuti, contro il 49,10% del capo dello Stato uscente Jair Bolsonaro (58.206.354), Luiz Inácio Lula da Silva è il nuovo presidente del Brasile.

Eletto per la terza volta, Lula si è imposto in 13 Stati brasiliani, mentre Bolsonaro in 14. I voti validi sono stati 118.552.353 (95,41%), le schede bianche 1.769.678 (1,43%) e le nulle 3.930.765 (3,16%).

Dedicata la sua vittoria a Dio, nel suo primo discorso dopo aver vinto il ballottaggio Lula ha citato il messaggio al Brasile con cui Papa Francesco ha pregato “affinché il popolo sia libero dall’odio, dall’intolleranza e dalla violenza”. Ha quindi sottolineato che a vincere è stato il popolo brasiliano e il suo desiderio di più libertà, più uguaglianza e più fraternità.

“Dal primo gennaio – ha detto l’ex sindacalista – governerò per tutti i brasiliani e non solo per quelli che mi hanno votato. È tempo di riunire la famiglia. A nessuno interessa vivere in un Paese perennemente in guerra. È tempo di deporre le armi”.

Inevitabile e atteso il riferimento alle questioni ambientali e all’Amazzonia che negli ultimi tre anni ha perso un’area più grande del Belgio, alimentando le aspre critiche di ambientalisti e difensori dei popoli indigeni nei confronti del governo Bolsonaro, che nel 2021 è stato denunciato alla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l’umanità in quanto responsabile della deforestazione accelerata dell’Amazzonia.

Lula ha dichiarato che il Brasile è “pronto per lottare contro la crisi climatica e per la deforestazione zero dell’Amazzonia” perché “il pianeta ha bisogno di una Amazzonia viva: un albero in piedi vale più di tonnellate di legname estratto illegalmente”. Ha quindi annunciato che il suo governo “riprenderà la vigilanza sull’Amazzonia e combatterà tutte le attività illegali” sottolineando disponibilità alla cooperazione internazionale per l’Amazzonia “ma senza rinunciare alla sovranità”.

Altro obiettivo primario del suo governo è combattere la fame in Brasile. “Se siamo il terzo produttore di cibo al mondo e il primo di carne – ha dichiarato -, abbiamo il dovere di garantire che ogni brasiliano possa fare colazione, pranzo e cena ogni giorno. Non possiamo accettare come una cosa normale che intere famiglie siano costrette a dormire per strada”.

