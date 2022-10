cop27,-dopo-il-no-il-premier-uk-cambia-idea:-“desidera-andare-in-egitto”

Troppo alto il malcontento, nel Regno Unito e non solo. Il neo primo ministro britannico, Rishi Sunak, fa retromarcia e lascia trapelare alla BBC che potrebbe ancora riuscire a presenziare a una delle sessioni della COP27, l’imminente conferenza internazionale Onu sui cambiamenti climatici che quest’anno si tiene in Egitto, a Sharm el-Sheik. Il primo premier proveniente da una colonia inglese – l’India – che ha trovato il successo nel Regno Unito, al punto di rappresentarne una delle famiglie più ricche e potenti, “desidera andare” a Sharm el-Sheik, hanno puntualizzato le fonti, che ipotizzano una partecipazione last minute, nel caso in cui la sua fitta “agenda domestica” lo permetterà. Proprio la crisi economica interna pare avesse spinto all’annuncio di pochi giorni fa, secondo cui non era “da attendersi” una partecipazione di Sunak, a causa d’impegni legati alla definizione della cruciale manovra finanziaria d’autunno nel Regno Unito. Annuncio che aveva suscitato il putiferio, tra gli ambientalisti e nel mondo politico (il Regno aveva presieduto l’anno scorso la COP26 che si è tenuta, appunto, a Glasgow), per il significato di una assenza tanto pesante: il Regno Unito sta forse per tirarsi indietro anche dagli impegni assunti da Boris Johnson l’anno scorso? Anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si era spinto a sottolineare che gli avrebbe fatto piacere vedere in Egitto sia il premier britannico che Re Carlo. C’è da considerare infatti che il governo britannico – per mano della neo dimessa Liz Tuss – aveva ingiunto al re Carlo III di non partecipare al summit, e lui a malincuore avesse rinunciato. Ma il premier? Le proteste più pesanti per il suo annuncio di “rinuncia” sono state quelle di un esponente della sua stessa maggioranza Tory – Alok Sharma, a capo dell’evento dello scorso anno a Glasgow – che ha criticato ferocemente la decisione di Sunak, affermando che snobbare il summit egiziano rischiava di compromettere la leadership mondiale del Regno Unito sulle questioni ambientali e ammonendo che i Tories sarebbero stati puniti alle prossime elezioni da questa scelta. Non che Sunak non abbia le sue buone ragioni.

La COP27 è in calendario in Egitto dal 6 al 18 novembre, esattamente la forbice di tempo in cui il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, deve presentare l’attesa finanziaria, fissata alla Camera dei Comuni per il 17 novembre. E non sarà una finanziaria come le altre, visti gli “errori”, come Sunak stesso li ha definiti, che Liz Truss è riuscita a compiere nel suo pur breve mandato. Ma perché non permettere al re di andare, allora? La scelta di Tuss – appoggiata e confermata da Sunak – non ha una motivazione chiara, ma probabilmente si voleva limitare il messaggio di una forza comunque rappresentativa del Regno Unito, evidentemente in contrasto con la posizione attuale del governo. Il divieto non deve essere comunque andato giù di buon grado a Carlo che, pur rinunciando al viaggio, potrebbe imbarazzare il primo ministro in altro modo. Secondo il Telegraph, il re starebbe organizzando un mini summit direttamente in casa, e inviterà a Buckingham Palace un gruppo di esperti sul cambiamento climatico proprio negli stessi giorni della COP27, per discutere di come rispettare l’impegno a contenere l’aumento della temperatura del globo a non più di 1,5 gradi centigradi da qui alla fine del secolo (esattamente il tema di Sharm el Sheik). “È un fallimento di leadership”, aveva commentato Sharma riferendosi alla possibile assenza del premier, a questo punto meno probabile che mai. Comunque sia, ci sarà in Egitto una delegazione britannica guidata dal ministro degli Esteri James Cleverly, accompagnato dalla ministra dell’Ambiente Therese Coffey. Forse, sarà presente addirittura l’ex-premier Boris Johnson, per dimostrare che lui, a differenza di Sunak, ci tiene a difendere l’ambiente (altro eventuale motivo di imbarazzo se il neo-premier non andasse). Al momento i leader mondiali che hanno confermato la loro presenza includono il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e per l’Italia la neo premier Giorgia Meloni.

