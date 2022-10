“ridicola-e-imbarazzante!”:-bufera-su-antonella-fiordelisi,-sgarbo-assordo-in-diretta-[video]

Antonella Fiordelisi ci ricasca, scatta la frecciatina infuocata alla rivale. La rissa tra gatte degenererà in diretta?

La spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi ha sfoggiato sin dalle prime settimane al “GF Vip” un temperamento focoso e competitivo, e non teme di sbilanciarsi davanti all’ampio pubblico del programma.

Nonostante il suo legame privilegiato con Edoardo Donnamaria, l’atleta non ha disdegnato frequenti accenni di flirt con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez, però, aveva coltivato un rapporto ambiguo anche con Ginevra Lamborghini, recentemente squalificata dal gioco. Antonella e Ginevra si sono dunque fronteggiate in diretta, senza risparmiarsi frecciatine pungenti, ma la rivalità tra di loro rimane irrisolta. Lo dimostra anche lo sberleffo irriverente compiuto da Antonella Fiordelisi ai danni dell’ereditiera durante i preparativi per la festa di Halloween…

Antonella Fiordelisi scimmiotta Ginevra Lamborghini: altra rissa in arrivo?

La produzione del programma ha consegnato ai concorrenti delle zucche da decorare e personalizzare in vista del festino a tema Halloween. L’intero cast si è dunque applicato con entusiasmo a tale compito, ma Antonella Fiordelisi non ha perso l’occasione di mandare una stoccata morale a Ginevra Lamborghini.

Dopo aver ultimato la sua zucca, personalizzandola anche con un pappagallino colorato, la spadaccina ha scimmiottato impietosamente la rivale: “Vi piace la mia zuccugnù? Zuccugnù! Dove la metto? “. La similarità con il nomignolo impiegato da Ginevra Lamborghini per il suo fidanzato è palese, e persino Luca Salatino ha invitato Antonella a moderare i toni. “Dai, leva questo pappagallino. Era bello che facevamo le candele e ce le mettevamo dentro alle zucche. Dai, deficiente, ma a che serve… Sei una ragazza intelligente… È una provocazione, ma mica a me. A me, che mi frega?“. Alcuni utenti in rete concordano con Luca Salatino, commentando al riguardo: “Luca, tu hai tutto il mio cuore, meno male che ci sei tu. Lei ridicola e imbarazzante“.

Luca tu hai tutto mio cuore menomale ci sei tu 💗 lei ridicola e imbarazzante #gintonic pic.twitter.com/ipLfdWqFS1 — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) October 29, 2022

Sofia Giaele De Donà l’ha invece invitata a mantenere il nome alla “zucca della discordia”, definendolo divertente…

Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale… 👀🎃 #GFVIP pic.twitter.com/kUvJEEA9xo — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2022

Con la consueta lucidità, Attilio Romita ha ventilato l’ipotesi che Ginevra Lamborghini scelga di rispondere alla deliberata provocazione, ma Antonella ha minimizzato: “Al massimo si farà una risata!“. Il pubblico del programma, al pari di Attilio Romita, sospetta già l’avvento della prossima piccante catfight in diretta televisiva. La prossima puntata del format è prevista proprio per il 31 ottobre, giorno dedicato ad Halloween, ed è probabile che Alfonso Signorini dedichi un’ampia parentesi alle due contendenti…

