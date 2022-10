“Lo faremo a novembre”: annuncio bomba per Giulia Salemi, è pronta a stravolgere tutto

L’influencer Giulia Salemi svela i suoi progetti segreti per il futuro: a breve la scelta decisiva con il suo Pierpaolo.

Per Giulia Salemi il 2022 si sta rivelando un anno aureo e ricco di soddisfazioni professionali ed emotive. Dopo la promozione del suo format “Salotto Salemi” su Mediaset Infinity, la bella italo-persiana ha ricevuto un ingaggio d’eccezione direttamente da Alfonso Signorini.

Il navigato conduttore ha infatti scelto di enfatizzare il ruolo dei social nel programma, in particolar modo Twitter, e di rendere l’intero reality più interattivo in tempo reale. Giulia Salemi svolge in questa settima edizione l’inedito ruolo di “madrina del web” , e comunica con prontezza il sentiment della rete dal suo angolo privilegiato in studio.

In parallelo, anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli svolge un ruolo analogo nel microcosmo del format, reggendo saldamente assieme a Soleil Sorge il timone dello spin-off “GF Vip Party“. Giulia Salemi ha accettato l’invito di Silvia Toffanin nel talk-show “Verissimo”, e ha rivelato quali saranno i prossimi step della coppia…

Giulia Salemi si sbottona: ecco cosa l’attende il prossimo mese

L’influencer ha conosciuto l’attuale fidanzato sotto alle telecamere: galeotta fu la quinta edizione del “GF Vip”. I due giovani Vipponi sono usciti mano nella mano dalla Casa di Cinecittà, e da allora la loro relazione è definitivamente decollata.

A “Verissimo” Giulia Salemi ha raccontato: “Preferisco godermi appieno questo amore bellissimo, però già il fatto che dopo due anni siamo ancora innamorati, felici e siamo ancora qua, per me è una grande risposta…“. Ha inoltre aggiunto: “Il mio vero Principe Azzurro. Un uomo incredibile che mi ha fatto provare veramente cosa vuol dire sentirsi amata, apprezzata e desiderata. Mi ha fatto provare che cos’è l’amore vero. Lui mi fa sentire speciale, c’è sempre!“.

Giulia Salemi non ha sempre goduto della medesima fortuna, in amore: “Dopo una serie di incontri sbagliati nella mia vita, non mi aspettavo di trovare un uomo così completo e compatibile con me. Per me è fondamentale il fatto che lui non mi voglia snaturare, mi accetta con i miei pregi e i miei difetti. Lui mi ama…“.

Nonostante da mesi i rumors suggeriscano una convivenza ufficiosa tra i due giovani, Giulia ha scelto lo studio di “Verissimo” per ufficializzare tale, importante, evoluzione nel rapporto. L’influencer ha rivelato: “Io e Pierpaolo andremo a convivere a metà novembre, abbiamo preso una casa a Milano. Questo è il nostro primo step, e poi spero che la vita mi sorrida!”.

E noi glielo auguriamo di tutto cuore!

