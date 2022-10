Caduta capelli | Corri ai ripari subito: il rimedio infallibile é nella tua dispensa

La caduta dei capelli rappresenta una problematica molto comune: scopri come ritrovare una chioma perfetta a costo zero.

Lo stato della nostra capigliatura è, al pari del sorriso, un biglietto da visita formidabile e di sicuro impatto. Accade spesso, specialmente durante i cambi di stagione, di notare matasse di capelli impigliati al pettine, e di scoprire allo specchio una chioma sfibrata, opaca e priva di vitalità.

Nei casi peggiori, inoltre, la caduta repentina dei capelli può provocare un antiestetico diradamento visibile ad occhio nudo, e si rende quindi necessario correre ai ripari in tempo utile. Esistono in commercio numerosi prodotti tricologici che promettono risultati miracolosi in breve tempo: e se ti dicessi che la soluzione alla caduta dei capelli si trova a portata di mano? Correte dunque alla dispensa: la saggezza delle nostre nonne insegna, e vi farà scoprire un rimedio immediato, economico, e 100% green!

Caduta dei capelli: ecco il rimedio home-made che fa per te

La natura rappresenta da secoli un alleato formidabile per migliorare il nostro stato di salute, consentendoci inoltre di preservare la nostra naturale bellezza. I rimedi naturali apportano inoltre un duplice vantaggio: sono generalmente facilmente reperibili ed economici, e privi di conservanti, siliconi e profumazioni aggressive.

Nel caso in cui i tuoi capelli manifestino un periodo di sofferenza, puoi prenderti cura attingendo semplicemente dalla dispensa di casa. Ciò che ti occorre sono: olio di ricino, uova e miele biologico. Grazie a questi semplici ingredienti, potrai creare la tua maschera nutriente fai-da-te, ripristinando in breve tempo la salute dei tuoi capelli.

Mescola dunque in una ciotola due cucchiai di olio di ricino con un tuorlo (la parte rossa) di un uovo e un cucchiaio di miele, meglio se biologico. Una volta ottenuto un composto omogeneo, provvedi ad applicarlo meticolosamente sulla superficie dei capelli, dalle radici alle punte. Ultimata questa procedura, rilassati! Basterà indossare una cuffietta per capelli, e concederti la lettura di un buon libro, o la visione della tua serie-tv preferita per almeno due ore.

Una volta trascorso il tempo di posa, provvedi pure al lavaggio e alla sciacquatura con detergenti delicati, e ultima il finish, se lo desideri, con semi di lino o cristalli liquidi per regalare corposità alla fibra capillare. Questo escamotage permette di ottenere una rapida crescita, rafforzando al contempo i capelli e scoraggiandone la caduta. Dovrai però essere diligente, e ripetere la procedura settimanalmente per almeno due mesi consecutivi!

