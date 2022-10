Silvia Toffanin piazza il colpaccio, furto in piena regola al GF: “È il momento!”

La conduttrice Silvia Toffanin è pronta a spaccare il weekend di Canale 5 con un ospite bomba a “Verissimo”.

L’apprezzata conduttrice Silvia Toffanin regge saldamente le redini del suo talk-show di costume e attualità “Verissimo”, in onda come sempre nel weekend di Canale 5. La bella mattatrice vicentina ha saputo negli anni superare i numerosi pregiudizi che la dipingevano come una “raccomandata“, facendosi valere con professionalità e savoir-faire.

Silvia Toffanin è infatti la compagna del noto imprenditore Pier Silvio Berlusconi, ma cerca sempre di mantenere un velo di riservatezza tra la sua immagine pubblica, e la vita privata. Dotata di acume, empatia e spirito critico, la conduttrice ha dipanato innumerevoli interviste, fornendo agli spettatori curiosi insight sulla vita dei celebri ospiti del programma.

Nelle ultime ore, una notizia ha infiammato la rete: Silvia Toffanin sembra aver piazzato il colpaccio, sgraffignando ad Alfonso Signorini per un giorno una delle figure più amate del “GF Vip 7”. Si tratta della madrina dei social Giulia Salemi, regina indiscussa del reality.

Silvia Toffanin si accaparra Giulia Salemi: scottanti rivelazioni in vista?

L’ex gieffina Giulia Salemi si è configurata come la vera rivelazione del “GF Vip 7”, complice l’assist di Alfonso Signorini, che le ha assegnato un ruolo del tutto inedito. Il rodato conduttore, infatti, l’ha promossa a madrina dei social, in particolar modo Twitter, riservandole un posto privilegiato nel programma.

È arrivato il momento,dopo due anni vedremo la nostra Princess nel salotto di Silvia Toffanin ,e per la prima volta il nostro Pier un talento completo nel salotto di Maurizio Costanzo

Non vediamo l’ora 👍👏💞@GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel #prelemi pic.twitter.com/Hd3Gl5mrDB — Prelemigepsonolamiavita❤🐶 (@GiovannaMoccia6) October 27, 2022

L’influencer italo-persiana non è digiuna dall’esperienza nel reality: ha infatti partecipato alla quinta edizione in salsa Vip, in cui ha conosciuto anche l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia risulta amatissima dal pubblico, e il loro connubio sembra aver spianato la strada ad entrambi nel campo dello spettacolo. Tra un one-man-show ed un pettegolezzo all’interno di “Salotto Salemi“, di due ex gieffini sono infine approdati nella stessa radio, e conducono due differenti programmi a Radio 101.

Oltretutto, hanno entrambi un ruolo nell’attuale “GF Vip”. Se Giulia, infatti, presenzia puntualmente ad ogni puntata, Pierpaolo Pretelli conduce con la collega Soleil Sorge lo spin-off “GF Vip Party”. Per i #prelemi il presente splende luminoso, e la coppia sembra covare progetti matrimoniali. Finora, però, i due continuano a temporeggiare, stuzzicando i milioni di follower…

Sarà Silvia Toffanin a piazzare lo scoop su Canale 5? Non resta che seguire l’attesissima intervista, fissata per le 16.30 di sabato 29 ottobre!

