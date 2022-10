Oroscopo Branko di domenica 30 ottobre: domani grandi novità per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi stai affrontando una giornata un po’ difficile, in cui potresti non sentirti abbastanza bene, e con la ragione o anche senza di essa potresti cadere in alcuni momenti di qualche preoccupazione o addirittura di malinconia. In realtà le cose non ti andranno male, in ogni caso potresti trovare qualche difficoltà in più, ma i problemi sono dentro di te.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo sarà uno dei segni più favoriti dalle stelle di oggi. Fortuna grazie all’aiuto o alla protezione di amici o altri cari, piacevolissime sorprese che possono dare una svolta positiva al proprio destino. È un buon giorno per muoversi e prendere iniziative, sia di lavoro che di affari come di qualsiasi altra natura.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Molte volte affronti i tradimenti o le insidie ​​di nemici che ti invidiano e cercano di farti del male, ma anche altre volte, come sta per succederti oggi, in realtà il peggior nemico sei te stesso, che sembra avere il dottor Jekyll dentro di te già Mr Hyde. Dovresti dare una buona occhiata alle decisioni che prendi e pensarci con più calma.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Devi sforzarti di essere più positivo, l’arrivo del weekend non ti è sempre favorevole e corri il rischio di entrare nel tuo guscio e di allontanarti o di isolarti da chi ti circonda. La vita non è facile per nessuno, ma se hai fede, appare sempre una luce che ti mostra la via, quella luce non ti ha mai deluso, devi avere fede.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti aspetta una giornata di piacevoli sorprese, una di quelle giornate in cui puoi fare quelle cose che più ti appaiono o semplicemente staccare dalle tensioni e dalle preoccupazioni del lavoro. Una giornata di emozioni positive, in cui puoi goderti la compagnia di uno dei tuoi cari in amore o amicizia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi non si comincia con una bella faccia ma con tanti problemi o preoccupazioni, però a poco a poco le cose cambieranno e alla fine, già nel pomeriggio o nelle ultime ore, avrete la possibilità di godervi momenti di molta più gioia o felicità. Può anche essere un giorno favorevole per l’amore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi potrai goderti uno di quei giorni che più ti piacciono, dove regnano amore, armonia e concordia, dove prevalgono i buoni sentimenti e tutto si risolve con una grande dose di buona volontà. Con poco sforzo da parte tua, ti aspetta un giorno in cui puoi essere molto felice o muoverti in un ambiente del genere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le questioni di cuore sono, per te, la cosa più importante nella vita, dove risiede la più grande felicità o la più grande sventura, ma oggi puoi stare calmo perché la fortuna ti sorriderà e le cose andranno come desideri o arriveranno molto vicino ad esso. Il destino ti prepara piacevoli sorprese in amore, amicizia o vita familiare.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questa giornata di cui potresti approfittare per rilassarti e riposare, è probabile che lavorerai più che mai, anche se è in altri tipi di lavori, anche domestici, o magari anche risolvendo problemi e altre cose che non hai avuto modo di affrontare per tutta la settimana. In ogni caso vi aspetta una giornata abbastanza densa ma fruttuosa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dopo una settimana con più tensioni e difficoltà del previsto, ora puoi finalmente goderti una giornata di pace in cui puoi dimenticare i tanti mal di testa che hai dovuto affrontare, una buona giornata in famiglia e nella vita intima, ideale per te per ricaricare le batterie e ritrovare il morale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Forse consciamente o addirittura inconsciamente, oggi ti sveglierai con la spada in mano, volendo segnare le i e regolare i conti. Se riesci a canalizzarlo bene, può essere molto positivo, anche se devi stare attento alle discussioni familiari e cercare di pagare la tua rabbia con coloro che non sono da biasimare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi avrai una giornata relativamente tranquilla e libera da legami spiacevoli, in cui potrai fare quelle cose che ti piacciono di più o che ti fanno sentire meglio. Se hai qualche vocazione artistica, letteraria o di altro tipo, questo sarà il momento ideale per coltivarla. Inoltre, una potente intuizione ti mostrerà la strada da seguire.

