“amplification”,-il-progetto-di-worldrise-e-ariston-per-la-tutela-delle-meraviglie-marine-d’italia

Si è conclusa a Capo-Testa Punta Falcone, presso Santa Teresa di Gallura, Sassari, la prima tappa di “AMPlification”, il progetto di Worldrise Onlus che, attraverso un lavoro di sensibilizzazione, prevede di supportare tre aree marine protette italiane: Capo-Testa Punta Falcone, in Sardegna, Bergeggi, in Liguria e Costa del Piceno, nelle Marche.

Una serie di attività gratuite è stata messa a punto per sensibilizzare verso l’importanza della tutela ambientale e la riconnessione col mare: biopasseggiata, beach clean up e yoga sulla spiaggia. Un impegno a salvaguardare le meraviglie marine che proseguirà anche il 26 novembre nell’AMP di Bergeggi, in Liguria, e il 17 dicembre presso Costa del Piceno, nelle Marche, avviata a diventare presto un’AMP.

“Dobbiamo favorire le cattedrali blu perché il 50% dell’ossigeno che respiriamo viene dal mare, che assorbe il 30% dell’anidride carbonica emessa in atmosfera”, ha detto Mariasole Bianco, biologa e fondatrice di Worldrise. Le aree marine “sono la nostra polizza assicurativa, il nostro investimento: non vanno viste come un conto dal quale prelevare senza mai versare un centesimo”.

Nel corso di una talk aperta a tutti i cittadini teresini, Bianco ha affrontato le tematiche delle Aree Marine Protette, della conservazione del nostro oro blu e della biodiversità, insieme a Mario Salari , Head of Italy di Ariston Group, Leonardo Lutzoni, Direttore dell’AMP di Capo Testa – Punta Falcone e Sandra Careddu, Assessore Comunale all’Ambiente

Un tuffo virtuale alla scoperta delle meraviglie e fragilità del mare, quello condotto da Mariasole Bianco che, raccontando curiosità e caratteristiche di alcune importanti specie marine, dal polpo alla patella, passando per la gorgonia rossa e la stella gorgone, ha spiegato: “questo mare di enorme ricchezza è ancora tutto da scoprire e da guardare con occhi nuovi e tra i compiti delle Aree Marine Protette e di chi si dedica alla conservazione dell’ambiente marino c’è proprio quello di far arrivare alle persone questa meraviglia. Attraverso la sensibilizzazione possiamo renderci conto che siamo parte del problema e, quindi, giocare un ruolo fondamentale per veicolare una soluzione. Abbiamo ancora un piccolo margine di tempo per cambiare rotta, ma anche una grandissima alleata al nostro fianco: la natura stessa, che ha un enorme potere rigenerativo se le lasciamo lo spazio per farlo.”

Foto: Marco Fioretti

Per l’occasione, Worldrise, grazie al supporto di Ariston, ha dato vita durante la giornata di sabato 15 ottobre a una serie di attività gratuite per aumentare la conoscenza e la consapevolezza circa l’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone, istituita nel 2018. Una biopasseggiata lungo tutta la costa della spiaggia Rena Bianca, guidata dal biologo marino di Worldrise, Stefano Pedone che, insieme a Mariasole Bianco, ha illustrato la variegata biodiversità che popola le coste sarde: Posidonia, spugne, ossi di seppia e murici. Uno splendido museo all’aria aperta di cui pochi sono a conoscenza. Successivamente un’attività di beach clean up, che ha coinvolto la comunità di Santa Teresa di Gallura, unita per un unico obiettivo: la pulizia del litorale per garantire un futuro più green e sostenibile alle nuove generazioni. Il manto di sabbia apparentemente incontaminato, in realtà, custodiva al proprio interno tracce di incuria umana. Sono stati recuperati, grazie agli sforzi congiunti di Ariston, Worldrise e della comunità locale, in un lasso temporale di quasi due ore, 8 sacchi di immondizia, per un totale di 497 rifiuti raccolti e categorizzati tra plastica, materiale misto, vetro e metallo. Nella classifica spiccano 191 mozziconi di sigaretta, 70 buste disperse sulla spiaggia e 51 micro-frammenti di plastica, tra cui resti di ombrelloni, cannucce e oggetti che sottolineano la necessità e il dovere tempestivo di invertire le proprie abitudini comportamentali. In concomitanza, sempre sotto l’occhio vigile del biologo Stefano, l’attività di snorkeling per toccare con mano e visionare attraverso l’uso di maschera e boccaglio la generosa biodiversità sarda. A concludere la giornata e a far dar cornice coi suoi colori caldi del tramonto, lo yoga sulla spiaggia, presentato da Luana Campus: un’attività di pura immersione e sintonia col proprio corpo e io interiore per riconnettersi al mare grazie al suono delle onde in sottofondo.

