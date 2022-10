abitazioni,-ue:-“obbligo-di-emissioni-zero-entro-il-2030”.-spariranno-le-classi-e,-f-e-g

Obbligo di “emissioni zero” per tutti gli immobili residenziali di nuova costruzione dal 2030, e un percorso verso lo stesso obiettivo su tutte le case entro il 2050. Il raggiungimento di questo traguardo vede la nascita quindi di una nuova categoria energetica certificata degli edifici – la “A0” – che corrisponde appunto a zero emissioni. Inoltre si potrà utilizzare la nuova categoria “A+” su edifici a zero emissioni che hanno un contributo positivo netto da rinnovabili sulla generazione elettrica che viene immessa nella rete . Al momento la scala energetica va da “A”, il livello più elevato, a “G”, il più basso, ma dal 2033 diventerà obbligatoria una classe energetica minima “D” per tutti gli edifici, e spariranno quindi le classi E, F e G. Lo hanno stabilito i ministri dell’Energia dell’Unione europea con un accordo sulla revisione della direttiva sulle caratteristiche energetiche degli edifici. Anche l’edilizia non abitativa dovrà percorrere lo stesso cammino, con soglie minime di efficienza energetica da raggiungere entro il 2030 e il 2034. Per quanto riguarda le abitazioni, ci saranno anche mini-tappe “di controllo” sul percorso di adeguamento allo standard di zero emissioni, che andranno avanti dal 2025 fino al 2050. Dal 2040 sarà obbligatoria una classe che verrà determinata a livello nazionale, con un graduale percorso di miglioramento fino al 2050. Cosa succederà a chi non si adegua? È uno degli aspetti più controversi della novità normativa, e non è ancora stato chiarito. L’ipotesi al vaglio – al momento sospesa – è l’impossibilità di effettuare compravendite di locali o immobili che non si siano dotati della classe minima energetica richiesta. Tra i timori sulle conseguenze di questo nuovo obbligo è che assesti un ulteriore colpo al settore dell’edilizia, già sofferente a causa della attuale politica di freno all’inflazione, che ha portato un forte rialzo dei tassi di interesse e un conseguente maggior costo dei prestiti bancari. Proprio oggi l’indagine trimestrale condotta dalla Bce ha riportato che una banca su tre nell’area euro ha riferito netti inasprimenti dei criteri di concessione dei mutui per l’acquisto di case. Nel terzo trimestre, di conseguenza, sono calati i livelli di domanda dei mutui. Inoltre, in questo momento la domanda di dispositivi e sistemi di efficientamento energetico è già satura, come conseguenza degli ultimi meccanismi di incentivazione per le ristrutturazioni edilizie, come il “superbonus” al 110%.

L’articolo Abitazioni, Ue: “Obbligo di emissioni zero entro il 2030”. Spariranno le classi E, F e G proviene da The Map Report.