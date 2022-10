GF Vip | Saltano i nervi nella notte, battibecco infuocato in diretta: “Sei una cafona!” [VIDEO]

Notte turbolenta al GF Vip: volano offese tra due insospettabili del programma, nervi a fior di pelle nella casa di Cinecittà.

L’ultima puntata del reality per antonomasia ha scosso brutalmente i nervi dei concorrenti in gara. Alfonso Signorini ha infatti aperto la puntata del “GF Vip” riservando ad Elenoire Ferruzzi una dura reprimenda, annunciandone poi la candidatura ad un televoto flash. La repentina eliminazione dell’icona LGBTQ ha reso il cast ancora più consapevole della loro condizione di perenne incertezza, fomentandone il nervosismo latente.

Un Vippone insospettabile, e finora immune da pettegolezzi e recriminazioni, si è scagliato nella notte contro Sofia Giaele De Donà. Scopriamone l’identità, nonché il motivo della zuffa verbale a tarda ora…

GF Vip: Alberto De Pisis on fire, demolisce completamente Sofia Giaele

L’ultima puntata del “GF Vip” si è rivelata un vero e proprio campo minato per parecchi concorrenti del format. Non ultimo, Antonino Spinalbese. L’hair stylist è stato tacciato di aver avvallato il comportamento passivo-aggressivo di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon, incoraggiandola. Inoltre, Alfonso Signorini ha nuovamente sollevato il tema della rivalità tra Sofia Giaele e Ginevra Lamborghini, entrambe candidate al ruolo di “prediletta” nel cuore del fascinoso parrucchiere.

Antonino e Sofia Giaele si sono appartati al termine della diretta, cercando di appianare le loro incomprensioni ma, durante la discussione, è accaduto l’imponderabile. Alberto De Pisis, infatti, stava per avvicinarsi alla coppia, quando la ricca influencer gli ha chiesto di mantenere le distanze. Alberto ha accolto la richiesta di privacy in malo modo, tacciando la compagna di maleducazione e cafonaggine.

“Disturbo?“, si è informato il biondo opinionista. Giaele ha replicato: “Sì. Un secondo che finiamo, grazie.”. Alberto De Pisis è montato su tutte le furie: “Spero sia qualcosa di veramente valido...”. Sofia Giaele ha quindi replicato: “No, vorrei parlare da sola con Antonino…“. Il gieffino ha affondato: “Sì, con un altro tono, meno arrogante prosopopea, per piacere! Fatti dare un consiglio, lo do perché ne hai bisogno, credimi. Ascolta me, che sono cresciuto in maniera diversa rispetto a te. Cafona!“.

… Se anche il mite Alberto De Pisis perde la calma, l’atmosfera all’interno del reality comincia davvero a toccare temperature laviche!

