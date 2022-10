edoardo-donnamaria-demolito-alle-spalle,-la-frase-choc-ribalta-tutto:-“ti-becchi-una-batosta!”-[video]

Edoardo Donnamaria scopre la verità in diretta, nella notte succede di tutto: coppia al capolinea?

Il giovane figurante di “Forum” Edoardo Donnamaria è entrato in punta di piedi nella Casa di Cinecittà, salvo poi conquistare compagni e pubblico grazie al temperamento misurato e riflessivo. Dopo un momento di smarrimento iniziale, Edoardo ha concentrato le sue attenzioni sulla spumeggiante Antonella Fiordelisi, coltivando con lei un rapporto di affetto e complicità.

Anche Sonia Bruganelli è arrivata a ricredersi nei suoi confronti: il volto di “Forum” sembra genuinamente interessato alla compagna, la ricerca e giustifica in continuazione. Durante l’ultima puntata, però, il lancio di un filmato in particolare ha svelato un retroscena piuttosto spiacevole per lui: scopriamo di che si tratta…

Edoardo Donnamaria beffato da Antonella? Il pubblico ha già scelto con chi stare

La coppia composta da Edoardo e Antonella ha trovato ampio riscontro sui social, e lo dimostra anche la creazione dell’hashtag #donnalisi. A poche ore dalla puntata, però, la spadaccina salernitana ha confessato ad Antonino Spinalbese un velato interesse, arrivando anche a bacchettarlo: “Te la sei giocata male all’inizio!“.

Il riferimento al flirt dell’hair stylist con Ginevra Lamborghini fa supporre che Antonella avesse ben altre mire, rispetto al timido Edoardo, ed Alfonso Signorini ha sollevato la questione in diretta. Sebbene il giovane abbia reagito con fair-play alla provocatoria clip, concedendo alla compagna il beneficio del dubbio, Antonella Fiordelisi si è sentita punta sul vivo.

Sonia Bruganelli ha consolato Edoardo Donnamaria, ricordandogli quanto sia amato dal pubblico a prescindere dalla storia con la bella schermitrice. Antonella Fiordelisi, al termine della puntata, ha rivelato a Sofia Giaele De Donà il suo punto di vista. “Sono io che ho fatto uscire il lato positivo di lui.”, ha riferito piccata. “Lui piace alla gente grazie a me… Non è che piace così!“.

Ma esattamente chi si crede di essere Antonella? Fly down baby, su che lunedì ti becchi la prima batosta non essendo più preferita e forse ti ridimensioni un secondo #gfvip #nikiters https://t.co/epYeh0U582 — ryan (@Resta___92) October 28, 2022

Il pubblico del programma ha ravvisato notevole alterigia da parte di Antonella Fiordelisi, già accusata di strumentalizzare la love-story con Edoardo per implementare la sua visibilità. Un utente commenta indignato: “Ma esattamente chi si crede di essere Antonella? Fly down baby, su, che lunedì ti becchi la prima batosta non essendo più preferita, e forse ti ridimensioni un secondo!“. Stanno per cambiare gli equilibri nella prima coppia ufficiale del “GF Vip”?

