dal-piano-ambiente-di-giorgia-meloni-ai-funghi-pericolosi-per-la-salute-umana:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Il piano ambiente di Giorgia Meloni

Trivelle per estrarre gas nel Mediterraneo; incentivi alle rinnovabili soprattutto al Sud, “contro l’ideologia green che tutto blocca e impedisce”. Una natura “con dentro l’uomo”, dove cioè la sostenibilità ambientale deve coniugarsi con quella economica, che resta la priorità.

2.Nuove regole dall’Europa contro lo smog

In arrivo standard più elevanti per la qualità dell’aria ma anche dell’acqua, in Europa, con il pacchetto “Pollution zero”, che vuole portare una stretta su fogne e depuratori, e sui limiti agli inquinanti aerei e in quelli rilevabili nelle acque, sia quelle di falda che di superficie.

3.John Kerry esorta la Cina a negoziare insieme sul clima

La mancanza di cooperazione fra i due maggiori emettitori mondiali è estremamente problematica ai fini di un’azione globale, e ora gli Usa cercano di ricucire dopo lo strappo dell’estate scorsa.

4.Il mare sempre più povero di pesce

Secondo un nuovo studio della Financial Transparency Coalition, i Paesi in via di sviluppo stanno perdendo miliardi di dollari a causa della pesca illegale. Tra le prime 10 aziende coinvolte nella pesca illegale, otto provengono dalla Cina, una dalla Colombia e un’altra dalla Spagna.

5.Clima e salute, nuovi rischi

Funghi pericolosi per la salute si stanno diffondendo a causa dei cambiamenti climatici, e alcune malattie fungine sono già aumentate. Lo dice un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità appena pubblicato.

