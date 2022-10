“Cancellata dai social”: Nikita Pelizon spalle al muro, la Vippona lo scoprirà in diretta

Nikita Pelizon è di nuovo al centro di un’accesa polemica, e stavolta non c’entra Elenoire. Che succede nella sua famiglia?

Non c’è tregua per Nikita Pelizon, nemmeno dopo la repentina eliminazione di Elenoire Ferruzzi. Amatissima da pubblico e tutelata da alcuni compagni di avventura, la modella sta gradualmente rivelando i suoi dolorosi trascorsi, inclusi alcuni preoccupanti cenni al suicidio.

Durante la penultima puntata il conduttore Alfonso Signorini ha sorpreso la giovane gieffina, introducendo al suo cospetto i fratelli maggiori di quest’ultima. Al pari di Nikita, anche i fratelli hanno compiuto una scelta estrema, abbandonando il tetto dei genitori, seguaci del Regno dei Testimoni di Geova.

Al termine della scorsa puntata, Nikita ha effettuato una scoperta agghiacciante, e i risvolti si riveleranno ancora più clamorosi…

Nikita Pelizon gelata durante la diretta: dopo la madre, parla la sorella

Durante uno degli ultimi blocchi del programma, Alfonso Signorini ha mostrato a Nikita alcuni post di Facebook pubblicati dalla madre dell’influencer. In merito al racconto familiare fornito dalla modella al pubblico, la madre avrebbe rimbeccato: “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gene più bugiarda di te“. E ancora: “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini)“. La madre di Nikita avrebbe inoltre asserito: “Siamo tutti buoni o cattivi, dipende solo da chi racconta la favola…“.

Nikita Pelizon ha accusato il colpo in diretta, visibilmente scossa di fronte alle telecamere del reality. Il popolo dei social si è immediatamente lanciato in un’investigazione in rete, scoprendo in seguito che l’autrice dei post (nonché la presunta madre della modella), avrebbe cancellato il suo account di Facebook.

A questa controversa scoperta, ancora tutta da interpretare e approfondire, si sommano anche le parole di Jessica, sorella di Nikita. La donna ha pubblicato una lunga postilla alla vicenda, affermando: “Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne… Da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio e hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto e che con molta fatica avevo messo da parte perché odio vivere con rabbia e risentimento, non fa parte di me. Però hanno fatto anche molte cose buone, la vita non è solo bianco o nero.“.

Visto che l’utente che ho retwittato ha eliminato il tweet, ripropongo il post della sorella di Nikita in cui spiega la situazione. Per chi sta usando quei due post (cancellati) della madre di Nikita per screditarla.#GFvip #gfvip7 https://t.co/I0VgY334pB pic.twitter.com/Q60XwpzX64 — Tutto fa divano (@tuttofadivano) October 28, 2022

Jessica ha inoltre aggiunto: “Poi ci siamo io e mio fratello che ora siamo in una bruttissima situazione. Amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori. Sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse.“.

Ha poi spezzato una lancia a favore della madre: “Riguardo a come mangiavamo, diciamo pure che mia madre non ama cucinare e non ha mai avuto nessuno che le insegnasse a farlo. Eravamo 3 bimbi e aveva molte cose da fare, quindi le cose poco costose e pratiche andavano per la maggiore. Però è anche vero che a Niki non piaceva praticamente nulla da bambina.”.

Jessica, infine, ha invitato i fan a non speculare sulla vicenda: “Vi chiedo cortesemente di portare rispetto alla nostra famiglia e di capire che questa situazione per noi non è facile, non desideriamo che per avere i vostri gossip da seguire, le nostre vite private vengano sconquassate se non addirittura peggio… Scusate lo sfogo, un abbraccio grandissimo a tutti!”.

Molto probabilmente le parole di Jessica, e le scoperte in merito al post della madre saranno rivelate a Nikita durante la prossima puntata dello show…

The post “Cancellata dai social”: Nikita Pelizon spalle al muro, la Vippona lo scoprirà in diretta appeared first on Ck12 Giornale.