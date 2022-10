tedxmilano-countdown,-tutti-i-protagonisti-della-terza-edizione

Torna al Teatro Franco Parenti il 14 novembre “TEDxMilano Countdown“, l’evento promosso da TED e Future Stewards per affrontare il tema della crisi climatica globale e individuare e diffondere soluzioni e azioni concrete, con l’obiettivo di costruire un futuro più responsabile e più giusto per le nuove generazioni. Giunto alla sua terza edizione TEDxMilano Countdown si svolgerà in concomitanza con la 27esima edizione della COP (Conferenza della Parti sul Clima), il grande meeting delle Nazioni Unite che si terrà a Sharm el Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre 2022.

Nella serata del 14 novembre, a cominciare dalle ore 21, si alterneranno sul palco diversi speaker che, a partire dalla propria esperienza personale, si interrogheranno sul futuro che ci aspetta e forniranno spunti di riflessione utili a contrastare il cambiamento climatico.

A partire da Mario Calabresi, ex direttore de La Repubblica e La Stampa e CEO di Chora Media, la principale piattaforma italiana di podcast, che proporrà un Talk intitolato “Ecologia del tempo”. Sul palco del Teatro Parenti seguiranno Claudia Pasquero, docente di Oceanografia e Fisica dell’atmosfera all’Università di Milano Bicocca, collaboratrice dell’Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di missioni satellitari relative allo studio del clima; Marco Porcaro, CEO di Cortilia, l’innovativa piattaforma e-commerce che mette in contatto gli acquirenti direttamente con gli agricoltori, allevatori e produttori artigianali; il fotografo pluripremiato Davide Monteleone, che presenterà un lavoro inedito sulla CO2 di grande impatto visivo; Valentina De Marchi, docente del Dipartimento di Economia e Gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Padova, esperta di circular economy e global value chains; Giuseppe Tresso, fondatore di BEF Biosystem, impresa di allevamento intensivo di insetti commestibili; Franco Lorenzoni, insegnante e scrittore, fondatore della Casa Laboratorio di Cenci. Chiuderà la serata la performance della Gaudats Junk Band, un gruppo musicale che suona strumenti costruiti con materiali destinati ai rifiuti.

Ai Talk dal vivo degli speaker si alterneranno interventi video di relatori internazionali che hanno partecipato all’edizione global di TES Countdown.

“Con questa terza edizione di TEDxMilano Countdown abbiamo raccolto con passione ed entusiasmo l’appello lanciato da TED, finalizzato a trovare soluzioni concrete e non banali alla crisi climatica – spiegano le curatrici Catherine de Brabant e Benedetta Marietti -. Condividere con il pubblico le ‘ideas worth spreading’ riguardanti un tema cruciale per la sopravvivenza del genere umano è il primo passo per acquisire consapevolezza della sfida che abbiamo davanti. Prenderci cura del nostro pianeta significa aiutare noi stessi. Abbiamo scelto speaker appartenenti a campi molto diversi fra loro – scienziati, imprenditori giornalisti, docenti universitari, tutti pensatori e visionari – che porteranno sul palco i loro contributi originali, spunti di riflessione positivi e pratiche di valore che ci spingano ad agire con urgenza. Non si può più rimandare la lotta al climate change, viviamo in un’epoca decisiva per la sostenibilità futura del pianeta, e i comportamenti e le azioni di ognuno di noi possono fare la differenza”.

L’articolo TEDxMilano Countdown, tutti i protagonisti della terza edizione proviene da The Map Report.