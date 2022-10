smettere-di-fumare-entro-i-35-anni-riduce-fortemente-il-rischio-di-morte-prematura

Secondo un nuovo studio pubblicato su Jama Network Open, il rischio di morte di chi smette di fumare entro i 35 anni di età, si allinea nel tempo a quello di una persona che non ha mai fumato.

La ricerca è stata condotta su un campione molto ampio di popolazione negli Stati Uniti, dove il numero di fumatori adulti ammonta a 34 milioni.

I ricercatori hanno raccolto i dati del National Health Interview Survey degli Stati Uniti e del National Death Index, analizzando i questionari compilati tra gennaio 1997 e dicembre 2018 da oltre 550.000 adulti di età compresa tra i 25 e gli 84 anni (età media 48.9), fumatori, ex fumatori e non fumatori. Correlando questi dati con quelli relativi alle morti del Paese, è emerso che 75 mila partecipanti sono morti entro la fine del 2019.

Tra i fumatori, è stato registrato un tasso di mortalità significativamente più alto, causato da malattie cardiache e malattie polmonari e cancro.

In particolare, chi ha smesso di fumare prima dei 45 anni ha ridotto il rischio di morte fino al 90%, chi ha smesso tra i 45 e i 64 anni del 66%, mentre chi ha smesso prima dei 35 anni ha mostrato una mortalità paragonabile a quella dei non fumatori. Il principio è che, più tempo passa da quando una persona smette di fumare, più il tasso di mortalità si avvicina a quello di un non fumatore.

Come spiegano i ricercatori, quantificare le associazioni specifiche tra genere, razza, etnia con la mortalità causata dal fumo di sigaretta, è fondamentale sia per la pianificazione delle politiche sanitarie, sia per fornire messaggi mirati di salute pubblica a gruppi storicamente sottorappresentati nel campo della ricerca medica.

Secondo John P. Pierce, autore dello studio e professore emerito presso il Dipartimento di Medicina di Famiglia e Salute Pubblica dell’Università della California, San Diego, il termine di 35 anni anni emerso nella ricerca potrebbe motivare i giovani fumatori a smettere: “Senza un obiettivo prossimale, i fumatori sono dissuasi nel tentativo di smettere da pensieri come: ‘non ho davvero bisogno di farlo ora’”.

