re-shoes,-l’azienda-scarpa-ritira-l’usato-del-modello-“mojito”-per-rigenerarlo-in-nuove-paia

Riciclabili e sostenibili, perché prodotte con materiali a basso impatto. Sono le scarpe del progetto “Re-shoes” – che grazie a un finanziamento ricevuto dal programma “Life” dell’Unione Europea – prevede la produzione e la messa in commercio di scarpe realizzate attraverso la raccolta, la selezione e il riciclo di vecchie paia dismesse. A firmare il tutto è il brand Scarpa, azienda italiana di Asolo (Treviso), leader nella produzione di calzature per la montagna e per le attività outdoor. “Da materiali di scarto abbiamo creato una scarpa ecosostenibile e riciclata, il cui ciclo di vita non si conclude con il consumatore ma si rigenera cambiando forma e utilizzo” è la filosofia di “Re-shoes”. La soluzione – alternativa, circolare e sostenibile – risponde a una domanda per larga parte insoddisfatta, in un mercato – come quello delle calzature – in cui raccolta e riciclo sembrano ancora un lontano miraggio. In generale tutto l’abbigliamento è un mercato estremamente impattante e ancora molto indietro nell’impegno in sostenibilità, anche se lentamente qualcosa sta cambiando. Notizia di oggi anche il sostegno di Leonardo di Caprio – con un investimento da circa 4,5 milioni di euro – a Løci, marchio con sede a Londra che realizza scarpe vegane. Per non parlare delle recenti calzature completamente biodegradabili, composte da schiume poliuretanichead alte prestazioni (chiamate in gergo SoleicFoam), ricavate da alghe e altri materiali biologici.

Il progetto italiano sarà forse meno innovativo ma certamente di più diretta fattibilità, eliminando anche molte paia di scarpe dalle discariche. Da subito ci sarà il coinvolgimento della rete distributiva dei punti vendita Scarpa in alcune zone di Italia, Germania e Austria, per raccogliere dai consumatori 15mila paia di calzature usate (si tratta di un modello specifico: “Mojito” della stessa azienda). Successivamente le calzature raccolte entreranno in un sistema di riciclo virtuoso e porteranno alla realizzazione di altrettante paia di nuove calzature, con un range di utilizzo di materiale riciclato nel nuovo modello tra il 50 e il 70%. In questo modo produrre una scarpa comporterà una riduzione del 52,4% di gas serra, del 50% di sostanze chimiche, del 65% di consumo di acqua, del 54,5% di energia. La produzione di pelle riciclata si baserà sul processo “Evolo” – già utilizzato da Scarpa su alcuni prodotti – che attualmente raggiunge fino al 20% di contenuto riciclato a livello industriale, con la possibilità di aumentare la quantità fino al 50%. Un’attenzione specifica sarà dedicata alla gestione degli scarti in gomma generati durante il taglio delle parti. Insomma, un’attenzione a tutto tondo verso il mondo della sostenibilità, compreso l’utilizzo di colle e materiali atossici. Re-shoes, che è stato valutato 2,6 milioni di euro, rientra nel programma Life che prevede finanziamenti da parte dell’Unione Europea, per sostenere iniziative di salvaguardia dell’ambiente e azioni che contrastano i cambiamenti climatici, nel periodo 2021-2027.

