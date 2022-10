Jessica Selassiè non si trattiene, frecciatine roventi al GF: “Io non l’avrei fatto!” [VIDEO]

La Princess Jessica Selassiè si sbilancia finalmente sulla settima edizione del format che l’ha incoronata vincitrice.

L’amatissima Jessica Selassiè si è qualificata vincitrice della sesta edizione del “GF Vip”. Dopo un ingresso in Casa regale in Casa con le sorelle Clarissa e Lulù, la timida concorrente ha smesso i panni della nobile rampolla per rivelare giorno dopo giorno un’indole dolce e insicura.

Proprio il suo aspetto, da ragazza della porta accanto, le ha fatto guadagnare la simpatia e l’affetto del pubblico, che infine l’ha premiata con una vittoria che suona come un riscatto. Sin dal termine del reality, Jessica Selassiè è volata sotto ai radar, concedendosi vacanze a 5 stelle con le sorelle, e approdando poi in un format culinario dedicato ai social. Finora la maggiore delle Selassiè ha evitato di esprimersi circa la settima edizione del format ed i suoi concorrenti… Galeotta fu l’ospitata a “Casa chi”: Jessica ha le idee chiarissime sul cast dello show.

Jessica Selassiè concorda inaspettatamente con Soleil: copie degli originali

Qualche giorno fa Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina sui social ad Antonino Spinalbese. L’hair stylist era riemerso ringalluzzito da un confessionale con gli autori, e aveva citato l’influencer. In riferimento al famoso “triangolo amoroso“, il parrucchiere sosteneva la tesi del “nel bene o nel male, purché se ne parli“, sottolineando il recente successo postumo di Soleil.

La frizzante conduttrice del “GF Vip Party” l’aveva quindi rimbeccato, sottolineando che le copie non sono mai migliori dell’originale. Inaspettatamente, anche Jessica Selassiè si rivela dello stesso avviso, e a “Casa chi” ha ironizzato sulla love story forzata tra Antonino e Ginevra Lamborghini. E il confronto con i propri trascorsi con Barù è scattato inevitabilmente.

“Voi tutti ricordate la famosissima pedicure che io ho fatto a Barù…“, ha esordito la Princess. “Diciamo che, qualche giorno dopo, è stato subito replicato da Ginevra Lamborghini ad Antonino… E diciamo che, secondo me, è un’intimità che puoi avere dopo un po’ di tempo… Cioè, io dopo 3 giorni che sono in casa, non avrei toccato neanche i piedi di Alex Belli, quindi, questo insomma è… Poi anche un po’ di frasi, tipo: ‘Lo sguardo parla’, ‘Gli occhi parlano’…“.

non è vero questo video pic.twitter.com/sXjRwdDTIh — assenzio (@asfaltofresco) October 26, 2022

Che ne penseranno i #jerù in proposito?

The post Jessica Selassiè non si trattiene, frecciatine roventi al GF: “Io non l’avrei fatto!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.