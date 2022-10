daniele-dal-moro-perde-la-testa,-lo-ammette-prima-della-diretta:-“lo-faccio-solo-con-te!”-[video]

Lo schivo Daniele Dal Moro sbrocca completamente a poche ore dalla puntata: lo sfogo incendiario zittisce tutti in Casa.

Il riservato Daniele Dal Moro è entrato in corsa nel cast del “GF Vip”, manifestando da subito un’indole tranquilla e poco incline ai pettegolezzi. L’ex tronista ha sostituito in brevissimo tempo Luca Salatino nel cuore di Elenoire Ferruzzi, che da giorni ne reclama le attenzioni speciali.

Daniele Dal Moro, però, ha specificato di covare per l’icona LGBTQ solo un sentimento di amicizia, e rifiuta l’esclusività del loro rapporto. Il suo recente avvicinamento alla modella Nikita Pelizon ha frantumato le sicurezze e le speranze di Elenoire, scatenandone le ire funeste.

L’influencer ha promesso rappresaglia, arrivando persino a scagliarsi contro gli autori in confessionale: “Io ho travisato? Ma vaffanc**o!“. Nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha inaspettatamente preso posizione, strigliando vigorosamente Elenoire nel corso di una discussione.

Daniele Dal Moro affronta a viso aperto Elenoire: la filippica in veneto sorprende tutti

Stanco dei continui ricatti e delle ripicche messe in atto da Elenoire, l’ex tronista ha perso le staffe davanti ai compagni, lasciandosi andare ad una filippica infuocata in dialetto veronese. “Io cosa posso fare di più, se io ti chiedo cos’hai e tu non me lo vuoi dire? Cosa devo fare, sbucciare le banane col c*lo? Dimmi! Dai, non farmi incazzare! A me non me ne frega niente di aver ragione, non è quello il succo del discorso, capisci?“.

Daniele Dal Moro ha poi proseguito: “A me urta che tu dici che ce l’hai con me, e io non sono nemmeno padrone di sapere perché. Tutto lì. Ricordati che, non è che perché son tranquillo, che mi faccio problemi perché ci sono le telecamere, ca**o! Perché ricordati che sono sempre educato, rispettoso: male non fare, paura non avere, quindi non ci sono problemi! Io le sceneggiate te le faccio perché mi girano i cog**oni, hai capito? Guarda che tra me e te, chi è più interessato alle telecamere non sono io, quindi non pensare che me ne freghi qualcosa delle sceneggiate!“.

L’ex tronista ha infine concluso: “Tu pensa come sono messo, che non ho mai fatto una sceneggiata da quando sono qua. L’unica che faccio, la faccio con te, perché mi urta che mi dici che ce l’hai con me. Una persona vuole sapere cosa deve fare, cosa devo fare, devo andare a confessarmi, devo andare in confessionale, cosa devo fare? Se tu non vuoi dirmelo, io non so che fare!“.

Questo sbrocco in veneto arte purapic.twitter.com/UBfAY8u88V — Paola. (@Iperborea_) October 26, 2022

Sembra proprio che anche i proverbiali santi perdano la pazienza, nella Casa più spiata d’Italia…

