clima,-aea:-“raddoppiare-gli-sforzi-per-ridurre-le-emissioni”.-onu:-“mancheremo-il-limite-di-+1,5°”

Per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030 gli sforzi devono più che raddoppiare. Lo calcola nel suo ultimo rapporto l’Agenzia europea dell’Ambiente (Aea) valutando tendenze e proiezioni per l’Europa: tra l’altro il più virtuoso dei continenti. Nel 2021 – con l’evaporare della pandemia – le emissioni di gas serra in Ue hanno ripreso ad aumentare, segnando un +5% rispetto al 2020, rimanendo comunque inferiori del 6% rispetto al livello pre-pandemia del 2019. Quindi nel 2020 sono stati raggiunti gli obbiettivi fissati per il taglio delle emissioni, le rinnovabili e l’efficienza energetica: ma il traguardo del 20% di risparmi energetici non sarebbe stato possibile senza il brusco calo dei consumi dovuti alla pandemia. Sono stati dunque casuali, non determinati da un impegno e da un conseguente cambio di rotta. Le diminuzioni più marcate del consumo di energia sono state laddove la crisi economica – dal 2009 in poi – è stata più forte: in Grecia -31%, in Italia e Spagna -25%, in Portogallo -21%, considerando il 2020 rispetto al 2005. Quindi sempre e comunque meno emissioni hanno significato più povertà, e non il passaggio a un tipo di economia diversa e più sostenibile. Italia e Spagna sono le economie più grandi che hanno centrato tutti gli obiettivi 2020, come anche Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, e Slovacchia. La Francia e l’Olanda hanno invece mancato il traguardo sulle rinnovabili, la Germania quelli su efficienza ed emissioni. Ci consola parzialmente sapere che Berlino ha annunciato che compenserà la sua mancanza acquistando quote di emissioni da Bulgaria, Ungheria e Repubblica ceca, mentre anche Amsterdam ha compensato il suo ritardo sulle rinnovabili con crediti internazionali e trasferimenti di tipo statistico.

Ma il mondo non è affatto vicino al raggiungimento degli obiettivi internazionali sul clima e lo conferma in questi giorni anche un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. Ci stiamo dirigendo verso un bel +2,5 gradi di riscaldamento globale e la speranza di riuscire a fermarci a +1,5 gradi è oramai un’utopia. “Non siamo ancora vicini alla portata e al ritmo delle riduzioni delle emissioni necessarie per metterci sulla buona strada verso 1,5 gradi”, ha detto Simon Stiell dell’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima. La comunità internazionale ha fissato l’obiettivo che il riscaldamento non dovrebbe superare i 2 gradi e preferibilmente non essere superiore a 1,5. Ma anche se i Paesi riuscissero a mantenere le promesse e limitare di conseguenza le emissioni, è probabile che il riscaldamento globale sia di circa 2,5 gradi nel 2100.

