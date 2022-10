Barbanera di domani 28 ottobre: venerdì fortunato per molti segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con la Luna in trigono a Giove nel vostro cielo, nel pomeriggio vi farete in quattro per confortare, ascoltare un amico in difficoltà e dargli buoni consigli.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le vostre idee, con Urano congiunto, saranno ricche di ingegno e originalità. Nel proporle siate particolarmente fantasiosi ed entusiasmanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In mattinata, con Mercurio in trigono a Marte e Nettuno quadrato, farete una cernita fra ciò che per voi è essenziale, e ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Venere e Urano vi sono solidali e vi porteranno una buona ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi e a iniziare una nuova vita.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La Luna vi sorride nel pomeriggio, e dopo il provare e riprovare, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grazie alla Luna ancora nello Scorpione, buona l’intesa con colleghi o familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e di stima.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Considerando Mercurio ostile a Plutone, sul lavoro datevi un metodo, siate ordinati e meticolosi. No alla tentazione di lasciar spazio alla dispersione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la Luna in trigono a Nettuno, nella professione dovrete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Per merito della Luna alleata di Giove, gli amici saranno bendisposti verso di voi e voi altrettanto. Sarete pronti a dar loro una mano, se ne avranno bisogno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Per colpa di Mercurio quadrato a Plutone, dovete sforzarvi per guardarvi intorno con rinnovato interesse e scovare ciò che vi è utile per piacevoli e gratificanti attività.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Anche se in apparenza socievoli come sempre, Saturno, ancora in casa vostra, vi fa desiderare di disertare le serate mondane per fuggire dalla confusione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Mattinata con la Luna in Scorpione in trigono a Nettuno nel vostro cielo. Vi scambierete, con la persona amata, intensi e significativi gesti d’amore.

