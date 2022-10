appello-greenpeace:-“sosteniamo-i-negoziati-per-un-trattato-globale-sulla-plastica”

I numeri del riciclo della plastica negli Stati Uniti appaiono sempre più bassi secondo una tendenza negativa cominciata diversi anni fa. Lo rileva un nuovo rapporto di Greenpeace Usa denunciando un calo al 5-6% nel 2021, mentre nel 2014 il riciclo era al 9,5% e nel 2018 all’8,7%. All’epoca, gli Stati Uniti esportavano milioni di tonnellate di rifiuti di plastica in Cina e li consideravano come riciclati, benché la maggior parte finiva nelle discariche o negli inceneritori.

Secondo il rapporto nessun tipo di imballaggio di plastica negli Stati Uniti soddisfa la definizione di riciclabile della Fondazione Ellen McArthur, secondo cui un oggetto deve avere un tasso di riciclo del 30% per essere classificato come “riciclabile”. Greenpeace sottolinea come due delle plastiche più comuni negli Stati Uniti (spesso ritenute riciclabili), il Pet 1 e l’Hdpe 2, usate per bottiglie e brocche, sono molto al di sotto di questa soglia, rispettivamente al 20,9% e al 10,3%, mentre il tasso medio di riciclo è al di sotto del 5% per tutti i tipi di plastica,

“Società come Coca Cola, Pepsi, Nestlé e Unilever hanno lavorato con le principali industrie per promuovere il riciclo della plastica come la soluzione ai rifiuti per decenni – commenta Lisa Ramsden di Greenpeace Usa -. Ma i dati sono chiari: in pratica, la maggior parte della plastica non è riciclabile. La soluzione reale è passare a sistemi di riuso e di riempimento alla spina”.

Il rapporto spiega anche che il riciclo meccanico e chimico dei rifiuti di plastica non funziona perché questi rifiuti sono difficili da raccogliere, quasi impossibili da selezionare per il riciclo, dannosi da trattare dal punto di vista ambientale, spesso composti o contaminati da materiali tossici e non economici da riciclare.

Greenpeace è da tempo in prima linea per chiedere alle Nazioni Unite un Trattato globale sulla plastica. “Ogni minuto, ogni giorno – denuncia l’organizzazione ambientalista -, l’equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli oceani, diventando un pericolo per tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini. Dall’oceano antartico fino alle coste asiatiche, il viaggio della plastica tocca interi continenti, dalla produzione allo smaltimento”. Secondo Greenpeace, “aziende e governi vogliono farci credere che riciclare è la soluzione all’inquinamento, ma i fatti parlano chiaro: di tutta la plastica prodotta a partire dagli anni 50 solo il 10% è stato correttamente riciclato. Fare una corretta raccolta differenziata è un dovere di ogni cittadino, ma è ormai chiaro che il riciclo da solo non basta più. La produzione attuale di plastica infatti raddoppierà i volumi del 2015 entro il 2030-35 per triplicarli entro il 2050. Inoltre la plastica è dannosa ancora prima di entrare in commercio: il 99% viene prodotta da petrolio e gas fossile e inquina in ogni fase del ciclo di vita, dalla produzione all’incenerimento minacciando anche il clima e la nostra salute”.

Per sostenere la necessità urgente di un trattato globale, Greenpeace Usa si è fatto promotore di una lettera di appello all’indirizzo del Presidente Biden per chiedere di “porre fine agli impatti gravi e in rapida crescita della plastica sulla nostra salute, sul nostro ambiente e sul nostro clima”. La lettera fa riferimento all’inquinamento dilagante della plastica, dalle spiagge del sud-est asiatico al remoto Antartide, con gravissime conseguenze per la salute, non solo di animali come tartarughe e uccelli marini, ma anche dell’uomo. “Gli scienziati – sottolinea Greenpeace Usa – hanno persino trovato microplastiche nell’aria che respiriamo e nel cibo che mangiamo. E poiché oltre il 99% della plastica è costituito da combustibili fossili e continuiamo a produrne di più, è un fattore determinante del cambiamento climatico. Per affrontare veramente questa crisi globale, abbiamo bisogno di una soluzione che corrisponda alla portata del problema”. Esortando Biden a raccogliere l’appello la lettera ricorda che “all’Assemblea ambientale delle Nazioni Unite, i governi hanno adottato una risoluzione che apre ufficialmente i negoziati per un trattato globale sulla plastica che sarà vincolante e affronterà il ciclo di vita della plastica con l’apertura dei negoziati entro la fine dell’anno”. Si conclude con la richiesta esplicita di “sostenere un trattato globale sulla plastica legalmente vincolante che copra l’intero ciclo di vita della plastica, inclusi estrazione, produzione, trasporto, uso, smaltimento e bonifica”.

L’articolo Appello Greenpeace: “sosteniamo i negoziati per un trattato globale sulla plastica” proviene da The Map Report.