“violenta-e-cattiva”:-perde-la-testa-al-gf-vip,-confessionale-in-tilt-[video]

Caos assoluto al GF Vip, lo sfogo in confessionale fa tremare gli autori del programma. Volano accuse infuocate.

Alfonso Signorini non poteva scegliere un cast più esplosivo per il suo “GF Vip 7”. Dopo lo scandalo legato al “caso Bellavia”, il reality di Canale 5 continua a mietere ascolti e, in contemporanea, feroci critiche dal popolo del web.

A differenza degli spettatori dei soli prime time, gli aficionados più coriacei seguono i loro beniamini h24 grazie alla diretta su Mediaset Infinity, e assaporano in diretta gli scontri quotidiani dei Vipponi in gara. L’ultima puntata ha segnato uno spartiacque tra due concorrenti in particolare: si tratta di Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. L’icona trans cova da tempo mire romantiche sull’ex tronista ma, nelle ultime ore, le sue aspettative sono sfumate miseramente nel nulla. La sua reazione in confessionale fa temere il peggio: nuova squalifica in arrivo?

GF Vip al veleno: Elenoire Ferruzzi aggredisce gli autori del format

La bombastica Elenoire Ferruzzi ha sin dal suo ingresso manifestato esplicito interesse per Luca Salatino, salvo poi ricevere in risposta un sonoro palo. L’influencer ha in seguito rivolto le sue attenzioni a Daniele Dal Moro, ma il gieffino ha chiarito di serbare per lei solo simpatia ed affetto.

Nelle ultime ore, inoltre, Daniele Dal Moro ha inoltre confessato a Sofia Giaele De Donà di sentirsi infastidito dalla pressione di Elenoire, e la modella ha puntualmente riferito ogni cosa alla compagna. La reazione dell’influencer non si è fatta attendere. Durante uno sfogo in confessionale, Elenoire è sbottata all’indirizzo degli autori: “Io ho travisato? Ma vaffanc*lo!“, e la sua invettiva infuocata ha risuonato fragorosamente nel silenzio della Casa.

Vergognati Elle est Noire/noir …sei violenta,cattiva, — Vanessa (@vane_gasparini) October 26, 2022

I sentimenti dell’influencer non trovano corrispondenza nel cuore del giovane compagno di avventura, ed Elenoire sta vivendo con frustrazione l’ennesima delusione amorosa. La produzione del programma ha cercato di arginare la sua ira funesta, richiamando in confessionale l’amico Antonino Spinalbese, che ha reagito con stupore: “Ma come, io?“. Ha poi raggiunto in confessionale l’icona LGBTQ per cercare di placarla: “Un attimo…“.

La situazione appare ormai chiarissima: il carattere esplosivo di Elenoire emerge giorno dopo giorno, e rischia di costarle un’espulsione per direttissima. L’influencer sta esasperando i toni, riservando a Nikita e Daniele invettive quali: “Vai a rifarti il naso!“, “Gli tiro un ceffone!” e altre spiacevolezze. Uno de molti utenti del web in rivolta si indigna: “Vergognati, sei violenta e cattiva!“.

Il temperamento focoso di Elenoire rischia di farle terra bruciata attorno: dobbiamo aspettarci soprese durante la prossima puntata del reality?

