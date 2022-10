Oroscopo Branko di domani 27 ottobre: relax, amore e lavoro di giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Amore Troppa audacia può farti andare troppo oltre… Vedrai le cose in modo diverso se misuri i tuoi pensieri e le tue parole. Sta succedendo tutto troppo in fretta! Lavoro Hai il vantaggio di distanziarti dalle situazioni per valutare meglio la tua posizione in termini di vita professionale. I soldi Stai sicuramente cercando l’azione e la tua mente sarà più acuta del solito. Stai per dare una buona spinta ai tuoi account. Salute e benessere Pensa con calma e valuta i pro ei contro dei tuoi progetti di vita. Non lasciarti trasportare inutilmente, poiché potrebbe portarti qualche spiacevolezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Amore Non idealizzare troppo l’amore. Sii lucido. Non farti coinvolgere in una relazione che funziona solo in un modo. Non chiudere le possibilità di avere nuovi incontri. Lavoro Oggi garantirai che nessuno potrà dubitare della tua fede. Se fai uno sforzo, avrai successo. I soldi Questo è un ottimo giorno per il dialogo commerciale, ma dovrai lavorare sodo per non sprecare energie in dettagli inutili. Salute e benessere L’ambiente è propizio alla riflessione e alle buone notizie. Guarda al futuro senza paura e con maggiore ottimismo. Chiedi un desiderio e si avvererà, come per magia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Amore È bene cercare di capire meglio le tue emozioni, ma questo ti renderà più emotivamente preparato per il futuro. La chat con gli amici ti aiuta a trovare le risposte. Lavoro Troppa tensione nell’aria può renderti elettrico. Lavora in un ambiente tranquillo e in buona compagnia. I soldi Ci sono diverse attività che ti aspettano. Non ti annoierai, ma fai attenzione alle spese impulsive. Salute e benessere Sarà facile analizzare correttamente gli ostacoli che devi vedere superati per raggiungere i tuoi obiettivi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Amore Oggi saranno particolarmente attraenti. Tutto è possibile! I vecchi sogni possono diventare realtà. Potrebbe essere un ritorno al passato e la scomparsa di qualcosa che ti sta trattenendo. Lavoro La buona notizia arriva al momento giusto per suscitare entusiasmo nel tuo lavoro. I soldi Il bisogno di raggiungere la perfezione deve essere centrato su te stesso, se vuoi evitare di offendere le persone che ami. Cerca un nuovo approccio ed esci dalla tua zona di comfort, ovvero alla ricerca di nuove forme di investimento. Salute e benessere Si sentono sempre più liberi. È tempo di prendere una decisione importante.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Amore La pace della tua casa può essere disturbata da notizie inaspettate. Confermali prima di farti prendere dal panico. Anche se sono vere, stai calmo! Lavoro Il tuo ingegno ti permette di superare una situazione difficile. Non fermarti agli ostacoli apparenti. Credete in voi stessi.I soldiIdee, progetti e obblighi si uniscono. Non saprai cosa fare se vuoi agire troppo in fretta. Salute e benessere Controlla le tue emozioni, non dimenticare di mostrare un sorriso. Una volta fatto, tutti ti sembreranno più gentili. Troverai più facilmente persone che ti aiutino, se necessario.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Amore Il rapporto con la persona che amano è vissuto con pace e armonia. È tempo di risolvere le tue differenze e soddisfare i tuoi desideri. Lavoro Segui le tue priorità, che saranno molto positive e possono portarti molto successo. Concentrati sul lungo termine per vincere. I soldi Oggi tutto andrà molto veloce. Il tempo è brutto, ma è possibile che ci siano delle buone collaborazioni. Salute e benessere Sii consapevole di eventuali segni di disidratazione, stanchezza o ansia. A volte uscire è davvero la migliore medicina.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Amore La mancanza di sicurezza emotiva può renderti nervoso… Non risolverà nulla. A lungo termine, la soluzione migliore sarebbe parlare con calma e apertamente. Esci dalla tua zona di comfort! LavoroLa regolarità del tuo lavoro quotidiano sarà più che sufficiente per portare a termine ciò che è in corso. I soldiAvrai la possibilità di cambiare ruolo e questo ti aiuterà a ricominciare da capo. Salute e benessere Se riesci a contenere la tua impazienza, andrà tutto bene! Non imporre la tua volontà agli altri a tutti i costi!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Amore La tua relazione sta attraversando alti e bassi da un po’ di tempo ormai, il che sembra essere molto stancante. Ti sei chiesto come trovare armonia nella tua relazione. È essenziale avere una conversazione seria con la tua anima gemella. Lavoro Oggi è il giorno perfetto per qualsiasi cosa abbia a che fare con firme ufficiali e transazioni di qualsiasi tipo. I soldi Questo è un buon momento per intraprendere compiti intellettuali ed espandere le tue conoscenze nel campo della finanza. Salute e benessere Il tuo onore e la tua devozione saranno messi alla prova. Non scappare dalle sfide. Affrontali a testa alta, così eviti problemi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Amore La sua vita amorosa è spesso priva di conflitti complessi. Le sue infedeltà sono solo perché considera la vita bella. Lavoro Il supporto di persone con sano giudizio favorirà la rapida realizzazione di alcuni progetti. Denaro Sarai in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, avrai una buona armonia nel commerciale attraverso la finanza. Salute Non è convinto di dipendere da farmaci o cure mediche, niente di meglio che affrontare i problemi quando sono appena iniziati. Gli eccessi sessuali che indeboliscono il corpo, sono più prudenti nella gestione delle energie sessuali, causano alcune flessioni vitali.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Amore Quando i tuoi disagi aumentano, niente sarà peggio che scoraggiarti, dovrai armarti di pazienza e raggiungere l’armonia. Lavoro Sarà un percorso privo di ostacoli, che ti metterà alla prova dovrai essere resistente a cui partecipa la generosità del lavoro. Denaro Evita di correre, riceverai proposte che dovranno essere analizzate, comportano una grande gestione del denaro che arriva dall’estero. Salute Mancanza di concentrazione a causa del carico nervoso, eventi che metteranno una pressione eccessiva, neutralizzano le conseguenze dannose. Il comportamento possessivo, non è altro che il risultato di gelosia infondata, concentrare il pensiero o prendere il sesso come terapia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Amore Se hai un partner potrai fare una seconda luna di miele, condizioni per goderti un ciclo pieno d’amore. Lavoro Focalizza la tua attenzione sulle percezioni, che ti aiuteranno a guidare il tuo comportamento e ottenere buoni risultati nelle attività professionali. Situazione monetaria che puoi risolvere con la diplomazia, tieni presente che modificare le tue idee, per quanto riguarda l’economia, faciliterà la tua crescita. Salute Godrai di una buona salute fisica e mentale, ti sentirai a tuo agio nel fare ciò che vuoi, è un periodo di condizioni imbattibili. Ciclo del sesso pieno di avventure sentimentali, i loro incontri intimi saranno una miscela omogenea di passione e tenerezza in parti uguali.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’amore aumenta nella gelosia dove sorgeranno ossessioni affettive nei confronti della coppia, ci saranno favori cosmici e conquisteranno l’invincibile. Lavoro Sul posto di lavoro l’atmosfera sarà piena di gelosia e invidia, sarà necessario procedere con cautela per evitare conflitti. Il denaro beneficerà delle attività bancarie, effetti energetici che ti aiuteranno a gestire molto bene l’economia. Salute La tua sensibilità sarà aiutata da terapie alternative, chiedi consiglio sull’energia, l’omeopatia è di solito utile.

