marco-bellavia-spara-a-zero:-“va-squalificata-subito”,-provvedimenti-pesanti-domani in diretta

L’ex conduttore Marco Bellavia prende una posizione netta in difesa della gieffina: richiesti provvedimenti severissimi dopo la bufera.

L’ultima edizione del reality per antonomasia sta crucciando non poco gli autori del programma. Il cast prescelto per il “GF Vip 7”, infatti, ha già creato numerosi scandali e sollevazioni popolari, come l’indimenticato “Bellavia-gate“.

L’ex conduttore di “Bim bum bam” ha accusato la pressione del contesto televisivo e, puntualmente snobbato e bistrattato dai compagni di avventura, ha annunciato il proprio ritiro dal gioco. Dopo un polverone mediatico che ha trascinato nella bufera Alfonso Signorini e gli autori, Marco Bellavia ha fatto ritorno nella casa di Cinecittà, strigliando vigorosamente gli ex compagni di avventura, ed invitandoli inoltre ad atteggiamenti più costruttivi e rispettosi del prossimo.

Le sue speranze, però, sembrano sfumare nel nulla: Nikita Pelizon sembra aver raccolto il testimone di Marco, e subisce le pesanti invettive di Elenoire Ferruzzi…

Marco Bellavia non ci sta: dopo il suo percorso, è pronto a difendere Nikita

La modella triestina Nikita Pelizon è finita del mirino di Elenoire Ferruzzi a causa del suo rapporto di amicizia e complicità con Daniele Dal Moro. L’icona LGBTQ, infatti, cova da settimane aspettative romantiche sul compagno di avventura, e vede in Nikita una pericolosa rivale.

Dopo aver messo in dubbio la sua moralità, dichiarando che la modella ha atteggiamenti lascivi con i maschi di Casa, Elenoire ha oltrepassato il segno, sputando al suo passaggio e denigrando il suo aspetto fisico. In un recente confessionale l’influencer ha sentenziato: “Che si rifaccia il naso, sembra Pippo Franco!“. L’ha inoltre tacciata di portare iella, accusandola velatamente persino di stregoneria. Il fandom ufficiale di Nikita ha rivolto una richiesta esplicita alla produzione, chiedendo provvedimenti seri in merito al comportamento di Elenoire:

Anche Marco Bellavia ha sposato la causa, e ha difeso a spada tratta Nikita Pelizon, constatando amareggiato: “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi, e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui…“.

Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui… — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022

Il pubblico del programma ha raccolto con favore il suo appello, e lancia un guanto di sfida ad Alfonso Signorini e alla produzione del reality. Dopo l’appassionata difesa (seppur tardiva) di Marco Bellavia, gli autori applicheranno lo stesso metro di misura anche nei confronti di Nikita Pelizon e dell’aggressiva Elenoire?

Adesso che anche @MarcoBellavia chiede la SQUALIFICA di quell’ESSERE SPREGEVOLE E DISUMANO che si fa chiamare ELENOIRE, sono proprio curioso di vedere cosa farà @alfosignorini e gli autori del GFvip 🤔!

Curioso di sapere cosa dirà @SBruganelli 🤔#FuoriElenoire #GFvip #Nikiters pic.twitter.com/MatlcpwSyR — Gianni #🔆Army (@Gianni_gian13) October 25, 2022

